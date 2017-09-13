Yahya Kaptan Birinci Bölge Toplu Yapı Yönetiminden şikayetçi

İzmit Yahya Kaptan Birinci Bölge Yönetimi önceki gün yönetim odasında basın açıklaması düzenleyerek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bölge halkı adına konuşan Başkan Celal Kartal, Toplu Yapı Yönetimi ile yaşadıkları sorunları da paylaştı.

İzmit Yahya Kaptan Birinci Bölge Yönetimi, önceki gün yönetim odasında basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya Başkan Celal Kaplan’ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Ziya Kaçar, Sayman Kadir Cankurt, Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Afal ve Aydın Aynagöz, Denetim Kurulu Başkanı Aziz Ağaoğlu ve kat sakinleri katıldı. Birinci bölge adına konuşan başkan Celal Kartal, “İzmit Yahya Kaptan 1. Bölge Yönetimi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölge olarak 5 arkadaş gece gündüz bölgenin hizmetindeyiz. Yönetimler gerçekten zordur, dışarıdan görüldüğü gibi değildir. İnsanların ihtiyaçlarına cevap vermek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Mesai saatlerinin dışında da çalışmalarımızı seve seve yapıyoruz” dedi.

İzmit Belediyesine teşekkür ediyoruz

İzmit Belediyesine bölgedeki çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileten Kartal, “Eskiden tadilat zamanında dairelerden çıkan eşyalar ya da katı atıklar günlerce bekletilirdi ve parayla alınıyordu. Son bir senedir bu sistem çok iyi işliyor. Bir telefonla ekipler geliyor ve kapılardaki inşaat atıklarını ve kaba eşyaları alıp gidiyorlar. Yönetim olarak belediyenin bu çalışmasını taktir ediyoruz. Yönetim olarak belediyeden bir isteğimiz olacak. Bölgemize bir Türk Bayrağı dikmek istiyoruz. Bu konuda bize yardımcı olurlarsa çok memnun kalacağız. Bayrak için birinci bölgenin girişi olan Salkım Söğüt Caddesi girişini uygun görüyoruz” dedi.

Geçiş yapılırsa memnuniyetimiz artacak

Kartal, “İzmit Belediyesinin çöp konularında da çok hassas davrandığını görüyoruz. Bu konuda da kendilerine teşekkür ediyoruz. Tramvaydan dolayı bazı sıkıntılar çektik ama sonunda rahata kavuştuk. Tramvay şuanda çalışıyor ve öncelikle bizim bölge içinde yakın olduğu için daha iyi olduğunu görüyoruz. İnsanlar da memnun kaldığını söylüyorlar. Ancak birinci bölgeye dönerken Salkım Söğüt Caddesinde araç dönüşüne izin verilmediği için bir sıkıntı oluyor. Migros köşesinden dönüş yapmak sorunda kalıyoruz. Büyükşehir’den isteğimiz oraya bir araba geçişi koyulmasıdır. Eğer bu da yapılırsa memnuniyetimiz daha da artacaktır” dedi.

Toplu Yapı Yönetimi suç işliyor

Yahya Kaptan’da toplam 10 bölge ve ayrıca Toplu Yapı Yönetimi olduğunu belirten Kartal, “Bu yönetim Yahya Kaptan’da eskiden beri çok tartışılan ve her yıl oradaki seçimler ve icraatlar olsun her zaman tartışmaya neden olmuştur. Biz birinci bölge olarak oranın daha ıslah edilir temsili bir hale gelerek bütçesinin daha azaltılması yönünde bazı çalışmalarımız ve çabalarımız oldu ama bu çabalarımızı geri çevirdiler. Bazı insanlar üzülerek söylüyorum ahbap çavuş ilişkisine dayanarak bazı ilişkiler sürdürdü. Bu Yahya Kaptanın geleceği için çok önemli olan çalışmalarımız yerini bulmadı. Biz de bunun için bir mücadele başlattık. Toplu Yapı Yönetimi şuanda bir suç işliyor” dedi.

Çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Kartal, “Bizim bölgedeki bazı arkadaşlara, bizim bölgeye hizmet vermeyeceklerini söylemişler. Gerekçe olarak da para ödemediğimizi söylemişler. Siz bize hizmet yapmazsanız biz size neden para ödeyelim. Bu konularda biz bölge olarak temsilciler kurulu ile de görüştük. Bu kararı aldık, kendi başımıza hareket etmiyoruz. Bütün temsilciler kurulu oy birliği ile karar verdi ve bu konuda çalışmamızı sürdürüyoruz. Toplu yapı yönetiminin bu şekilde davranması suçtur. Zaten biz onlardan hizmet istemiyoruz ancak böyle bir şey söylemeleri suçtur, yönetim planına aykırıdır. Biz hizmetlerimizi kendimiz yapıyoruz. Toplu yapı yönetimi bu küstahlığı göstererek, ‘Biz size hiçbir konuda bilgi vermeyeceğiz hizmet etmeyeceğiz’ diyemez” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN