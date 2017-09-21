Yahya Kaptan'da 3 liste yarışacak

İzmit’te mahalle delege seçimleri devam eden CHP’de 1 Ekim’de Yahya Kaptan Mahallesi seçimleri yapılacak. Mahallede 3liste yarışabilir

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kongre takvimi devam ediyor. İlçe örgütlerinde gerçekleştirilecek seçimler öncesinde mahalle delegelerini belirlemek için 2 haftadır sandık başına giden partide kuşkusuz bütün gözler İzmit’te. “İzmit’i alan il başkanlığında söz sahibi olur” mantığıyla hareket eden parti içi gruplar mahalle delege seçimlerine bütün güçleriyle müdahil olmaya çalışıyor. Bugüne kadar irili ufaklı kimi mahallelerde delege seçimleri tamamlandı. Bazı mahallelerde mevcut ilçe yönetiminin desteğiyle çıkarılan delege listeleri ile muhalefetin çıkardığı listeler arasında sert yarışlar yaşandı. Kimi mahallelerde seçimler ertelendi.

PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK

CHP’yi ve İzmit ilçe örgütünü bilenler Yahya Kaptan Mahallesi’nde ayrı bir önem verirler. İzmit’te sosyal demokrasinin kalesi olarak görülen mahallede ilçe seçimleri için toplam 36 delege seçiliyor. Yahya Kaptan Mahallesi’nde delege seçimlerinin kazanan taraf moral olarak güçleniyor, psikolojik bir üstünlük elde ediyor. Ancak her şeye rağmen Yahya Kaptan’ı almak demek, seçimi kazanmak anlamına gelmiyor. Hatırlayın bir önceki ilçe seçiminde muhalefet Yahya Kaptan Mahallesi’nde delege seçimlerini 3 oy farkla kazanmış ancak ilçe kongresinde Mehmet Ümit Küçükkaya ipi göğüsleyen isim olmuştu. İlçe yönetimi bu defa Yahya Kaptan’ı hafife almıyor ve 3 oyla kaybetti seçimin kaderini değiştirmek için bölgeye asılıyor.

YÖNETİM ÜYE YAPTI

İlçe yönetimine yakın isimlerin Yahya Kaptan Mahallesi’de 50’ye yakın yeni üye yaptığı iddia ediliyor. Remzi Özkan’ın bölgede ilçe yönetimini destekleyecek bir liste için hazırlık yaptığı biliniyor. Bölgede söz sahibi bir diğer gruba ise Ömer Hazer ve Gökhan Eryargı öncülük ediyor. Eski ilçe başkanı Hazer ve eski ilçe gençlik kolları başkanı Eryargı bir önceki delege seçimlerinde kazanan listeyi hazırlayan ekipte yer alıyordu. Bu dönem de oldukça iddialı bir liste hazırlığı içerisindeler. İddialara göre Remzi Özkan, Ömer Hazer’le görüşmüş ve 6 delegeyi listeye yazma karşılığında tek listeli bir seçim olmasını ve yeni bir liste çıkarmamalarını istemiş.

ÖZKAN 6 DELEGE TEKLİF ETTİ

Özkan’ın bu teklifini reddeden Hazer ise bir önceki seçimi kazandıklarını yine bölgede ağırlıkta olduklarını ifade ederek asla 6 delegelik bir teklifi kabul etmeyeceklerini söylemiş. Bu olay Yahya Kaptan Mahallesi’nde 2 listeli bir seçimi garantilemiş. Fakat başka bir liste hazırlığı daha var. O listeyi de mahalle muhtarı Ahmet Mirzaoğlu hazırlıyor. Çok etkili olmasa da kimi bölgelerdeki oyları bölebilecek olan Mirzaoğlu’nun son dakika ilçe yönetiminin karşısında, muhalefete destek olması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz seçimlerde toplam 415 delegenin sandık başına gitme hakkı bulunuyordu. 395 delege oy kullanmış, Mehmet Ümit Küçükkaya 216 delegenin oyu ile başkan seçilmişti.