Yahya Kaptan’da 3 liste yarışacak

CHP İzmit’te mahalle delege seçimleri tüm hızıyla devam ediyor. Pazar günü Yahya Kaptan Mahallesi delegelerini belirlemek için sandık başına gidecek. Gerçekleştirilecek delege seçimlerinde ise 3 listenin yarışması bekleniyor

İzmit’te CHP’nin kalesi olarak bilinen Yahya Kaptan mahallesinde Pazar günü saat 13.00 ile 15.00 arasında mahalle delege seçimleri yapılacak. Toplam 415 delegenin sandık başına gitme hakkı bulunan seçimde 3 listenin çıkması bekleniyor. Remzi Özkan’ın bölgede ilçe yönetimini destekleyecek bir liste için hazırlık yaptığı biliniyor. Bölgede söz sahibi bir diğer gruba ise Ömer Hazer ve Hikmet Erenkaya öncülük ediyor. İddialı 3’üncü bir liste hazırlığı içerisinde olan isim ise Yahya Kaptan mahalle muhtarı Ahmet Mirzaoğlu.

İL VE İLÇE HARIL HARIL ÇALIŞIYOR

Mavi liste hazırladığını söyleyen Yahya Kaptan Mahalle muhtarı Ahmet Mirzaoğlu, “Genel başkanın mahalle seçimlerine kesinlikle karışmayın uyarısına rağmen il ve ilçe yönetimi harıl harıl çalışıyor. Benim listem Yahya Kaptan’ın içinden. Listede kadın ve gençler ağırlıklı bulunuyor. Mahallede aktif olarak 560 üyemiz bulunuyor üyelerimiz arasından istekli olanları listeye yazdım. Benim siyasi hiçbir beklentim yok” şeklinde konuştu.

ASLA GERİ ÇEKİLMEYECEĞİM

Bizim çıkış amacımız aslında tek listede anlaşmaktı ama şimdi kaybedeceğimi bilsem bile asla geri çekilmeyeceğim diyen Muhtar Mirzaoğlu, “Bakıyorum mahallemizden olmayanlar bile burada siyasi çalışma yapıyor. Bu doğru değildir. Delegelere baskı kurmayacağım bu parti içi bir yarıştır ve kaybeden yoktur. Seçimi kimin listesi kazanırsa sonrasında saygı gösterip omuz omuza çalışırız. Seçimi demokratik yollarla halletmemiz gerekiyor” diye konuştu.

NE GÜCÜM NE KUDRETİM VAR

CHP İzmit eski İlçe Başkanı Ömer Hazer, “Parti içi işlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Söyleyecek ve dillendirilecek bir şey yok. Hayırlısıyla Pazar günü seçimi gerçekleştireceğiz ve çıkan sonuca göre çalışmalara devam edeceğiz. Benim tek başına bir liste hazırlayacak ne kudretim ne gücüm var. Konu ile ilgili pek yorumda bulunmak istemiyorum” açıklamalarında bulundu.

ÇALIŞANLARI ÖDÜLLENDİRMEK GEREK

Yahya Kaptan Mahalle temsilcisi Remzi Özkan ise, “Bu liste sadece benim tarafımdan hazırlanan bir liste değil Yahya Kaptan Mahallesi’nde 200’den fazla kişinin öncülüğünde hazırlanmıştır. Tek başına bir liste hazırlamak benim haddime değildir. Listede kadın ve gençlere ağırlık verdim. 1 Kasım seçimleri ve referandum da kadınlarımız ve gençlerimiz canlarını dişine takarak çalıştı. Parti içinde çalışanları ödüllendirmek gerekiyor yoksa büyük haksızlık olur” dedi.

HESAP YAPSAK BİLE TEK LİSTE ÇIKMAZ

Seçimin demokratik bir yarış olacağını dile getiren Özkan, “Seçimde kimin listesi kazanırsa kazansın asıl kazanan Yahya Kaptan, Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye olacaktır. Seçimin sonunda kırgınlık da kızgınlık da olmaz. Seçimin tek listede gerçekleşmesi için tüm çabaları gösterdik. Bu saatten sonra matematik hesabı yapsak bile tek liste çıkmaz” ifadelerini kullandı. Selin BECER