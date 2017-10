Yahya Kaptan'da 3 liste yarışıyor...

Yahya Kaptan'da CHP delege seçimlerinde 3 liste yarışıyor...

Yahya Kaptan’da gerçekleştirilecek delege seçiminde Muhtar Ahmet Mirzaoğlu’nun önderliğinde hazırlanan mavi liste, Ömer Hazer, Gökhan Eryargı, Erdem Arcan, Osman Ekşi ve Öztürk Atilla’nın önderliğinde hazırlanan sarı liste ve mahalle temsilcisi Remzi Özkan’ın önderliğinde hazırlanan kırmızı liste yarışıyor. Haber: Selin BECER

MAVİ LİSTE

Mahalle Delegeler: Ahmet Mirzaoğlu, Sevgi Akşit, Ali Erhan Akbaş, Ayla Al, Hasan Bulgurcu, Süreyya Aşçıoğlu, Kemal Reşat Atar, Erman Gürses, Bilgin Temizce, Vehbiye Başkan, Coşkun Bayer, Vedat Binbir, Hülya Gönder, Barış Gündoğdu, Nurşen Kutlu, Ufuk Saka, Nalan Ertan, Ayla Giray, Yasemin Yağcıoğlu, İsmail Dalkıran, Behice Çerkezoğlu, Özkan Yılmaz, Hüseyin Çam, Tülay Dülgeroğlu, Gökhan Karabulut, Saniye Beyhan Savran, Filiz Tuncay, Turgay Şahbenderoğlu, Serkan Ekmen, Aynur Yılmaz, Hikmet Turan Güler, Burak Karabulut, Rana Tunç, Nilgün Kutlu, Mehmet Alp, Mertcan Akyıl.

Önseçim Delegeleri: Nermin Erdoğan, Cavit Genç, Ayşe Güler, Mustafa Gümüştaş, Ahmet Güzelordu, Bülent Abay, Ali Murat Aksoy, Sevgi Akşit, Arzu Deniz Akyıl, Lütfü Akyüz, Mesut Alkan, Özkan Altan, Gürbüz Alyakut, Mehmet Cumhur Alkan, Canan Aşı, Muharrem Aşı, Nurşen Bulgurcu, Bora Ayık, Abdullah Tanrıverdi, Mehmet Tekdemir, Sündüz Tezcan, Zekiye Topal, A. Melih Topuz, Şenay Topuz, Tezer Tuğcu, Ahmet Ulaş, Erdağan Vural, Hayrettin Yıldırım, Emine Yazıcı, Nergis Kaygı, Nadiye Sarıgülle, Ayşegül Sivri, Günsel Ensen, Hüseyin Çam, Halide Yakut, Erol Kutlu, Nergis Kaygısız, Handan Akdemir, Turgut Akarsu, Taner Akşit, Barbaros Taşer, Serkan Ekmen, Ercihan Kaymaz, Gürbüz Kurtuluş, Cevat Özdemir, Mecit Pehlivan, Zeliha Saçılık, İsmail Saltık, Nevin Sertoğlu, Yasemin Aydın, Ceyda Ş. Karadağ, Enver Şişman, Nuri Erdoğdu, Tülin Arı, Hüseyin Kavurma, Aytekin Aydın, Adem Aydın, Serkan Aykut, Sarap Barış,, Muzaffer Başaran, Güner Akpınar, Kevser Akın, Tuğba Aktuğ, Zeliha Arıkan, Nesrin Atıl, Yasemin Aygen, Sibel Kavadar, Türkan Kaya, Müzayyen İşdaş, Ayşe Gürbüz, Erdoğan Akkanat, Neşe Gençer, Cumhur Arıkan, Tülay Çetin, Onursal Çubuklu, Çiğdem Kardaş, Şükrü Haydarpaşa, Cevit Genç, Ali Evren, Mübiyyen Altınbay, Cemal Aksoy, Nehir Turan, Ada Ayça, Seval Ağlamaz, Rabia Aksoy, Selma Atıcı, Müzeyyer Atış, Rukiye A. Atıl, Gülsen Avunduk, Yasemin Aygen, Perihan Bayrak, Serpil Çetinkaya, Selma Atıcı, Ramazan Öncü, Çiğdem Ormancı, Ramazan Aygün, Erman Arısal, Murat Özyıldırım, Bahadır Tayfun, Murat Tiraki, Gökhan Turcan, Sadettin Uzuner, İsmail Yalçın, Ümbülbeni Küçükosmanoğlu, Ercan Çeliker, Burhan Çıra, Hasan Çiçek, Mazhar Çimen, Ayşe Işık, Şinasi Doğan, Erkan Ekelik, Koray Erdoğdu, Ensar Altun, Ümit Ersoy, Onur Eryılmaz, Soner Ezberci, Musa Gemici, Ali Gören, Engin Gülener, Oktay Güneş, Metin İlhan, İlhami Karadağ, Tuncay Katak, Emine Atar, Ercüment Memiş, M. Emin Oktay, Savaş Ödemiş, Müjdat Önal, Naşit Önel, Serhat Özkan, Nadir Özkanlı, Ceyhun Öztan, Ali Caydı, Seyyar Saatçi, Elif Yurtseven, Sabire Yüksel, Asiye Yiğit, Nuray Yerlikaya.

KIRMIZI LİSTE

İlçe Kongre Delegeleri: Hasan Akar, Tülin Alkan, M. Cumhur Arıkan, Mukaddes Aslan, Mehmet C. Atalay, Sadık Atuk, Sancak Aydın, Umur Bakkal, İlknur Balcıgil, Yiğit Anış Baştuğ, Coşkun Bayam, Efecan Beyhan, Birmay Burhanoğlu, Gönül Cengiz, Bilgi Dehmen, Ömür Demirel, Şeyda Nur Erinç, Ali Evren, Ata Gökler, Fikri Gülbeycan, Alican Göktuğ İnce, Yakup Gökçe, Yasemin Karaca, Uğur Koştur, Necmiye Köse, Berna Kurt, Osman Küçükosmanoğlu, Ekrem Özdemir, Remzi Özkan, Bahattin Öztürk, Hande Sarıgülle, Yusuf Şahin, M. Şinasi Tosun, Aysel Uçar, Berkay D. Yıldızlı, Mustafa Zengin.

Önseçim Delegeleri: Bülent Abay, Gürcan Açun, Handan Akdemir, Kevser Akın, Bennur Aksamaz, Ali Murat Aksoy, Ali Aksu, Ali Tamer Aktaş, Ufuk Aktürk, Mert Can Akyıl, Lütfü Akyüz, Yasemin Akyüz Yağcıoğlu, Süleyman Alan, Ferhat Alcu, Özgünur Altınbay, Gürbüz Alyakut, Resul Arı, Erman Arısal, Nazlıcan Arslan, Bahadır Arslan, Süreyya Aşçıoğlu, Erdoğan Atabay, Nesrin Atıl, Müzehher Atış, Buse Atilla, Ruhiye Ayla Atuk, Ayşegül Atav, Yasemin Aygen, Bora Ayık, Haydar Balcan, Serap Barış, Nadir Başaran, Kerime Bayan, Hande Baybüre, Perhan Bayrak, Tekin Beyaz, Selvi Beyhan, Yasin Bıçakçıoğlu, Alaeddin Bobat , Fatmanur Caner, Nesrin Cansever, Umutcan Ceylan, Zeki Guna, Saffet Çalışkan, Sabriye Çalışkan, Hüseyin Çam, Ercan Çeliker, Güler Çetin, Serpil Sevgi Çetinkaya, Mazhar Çimen, Oğuz Çoban, Onursal Çubuklu, Bilgehan Değer, Nevin Değirmenci, Zafer Demirer, Merve Dişli, Gülşiraz Doğan, Selcan Doğacıoğlu, Gülderen Durak, Musa Kazım Ejderoğlu, Eyüp Eken, Serkan Ekmen, Sedat Erbay, Aysel Erben, Mehmet Ercan, Ahmet Erdoğan, Nermin Erdoğan, Naciye Ergin, Güller Eroğlu, Nalan Ertan, Mustafa Ertürk, Gülçin Eryılmaz, Tülay Esin, Birsen Ezberci, Samet Gemici, Ayla Giray, Aysel Güler, Mehmet Gündüz, Ayten Güreşen, Erman Gürses, Duygu Hasgören, Şükrü Haydarpaşa, Mustafa Kemal Hızal, Aysel Işık, Ahmet İnce, Emine İnönü, Nurican İşiaktır, Eda Kalaylı, Salih Kanbur, Sezgin Karabaşoğlu, Gökhan Karabulut, Ömer Karaca, Emine Karakaş, Tayfun Kardaş, Engin Katanalp, Ergin Kaya, Ercan Kaymaz, Ercihan Kaymaz, Fisun Kezer, Ayfer Kıcıman, Nihal Kırver, Kıymet Kızıl, Recep Koçak, Saadet Korukoğlu, Hatice Nilay Koştur, Edip Ege Kumral, Ziya Kunt, Nurşen Kutlu, Ümmülbeni Küçükosmanoğlu, Ercan Meriç, Sırma Mungan, Ergün Nergis, Aziz Opak, Seda Oruç, Şule Özel, Sevgi Özen, Kemalettin Öztürk, Temam Öztürk, Sabidin Saatçi, Zeliha Saçılık, İsmail Saltık, Özgür Sarıbaş, Nadide Sarıgülle, Yener Sarıkaya, Yasemin Saz, Fatih Sıdalı, Ayla Suna, Turgay Şahbenderoğlu, Ali Şarlı, Cihan Şişman, Enver Şişman, Barbaros Taşer, Ayfer Tiltay, Şenay Topuz, Sevtap Tugay, Tezer Tuğcu, Mahmut Kamil Tuncer, Rana Tunç Berkdemir, İsmail Atilla Türker, Mesut Uğraş, Oya Uludağ, Nezahat Uslu, Seniha Uzunoğlu, Nuri Uzunoğlu, Mehmet Üçer, Erdoğan Vural, İsmail Yalçın, Kasım Yardımcıel, Çiğdem Yaşamtürk, Bedri Yecan, Nuray Yerlikaya, Onur Can Yıldız, Hülya Yıldız, Firuz Yıldız, İlkay Yıldızlı Sarı, Hüseyin Yılmaz, Alpaslan Yılmaz, Kader Yılmaz, Sabire Yüksel.

SARI LİSTE

İlçe Kongre Delegeleri: Zeliha Arıkan, Belgin Akpınar, Ayşe Hale Çolak, Gönül Duralı, Filiz Kezban Duran, Türkan Korkmaz, Gülten Kuday, Ayşegül Özkan, Cihan Şişman, Nimet Temel, Yağmur Dilara Toplu, Ehlinaz Torun, Mustafa Acar, Mehmet Metin Akyol, Erdem Arcan, Öztürk Atilla, Aygün Aynagöz, Necat Çakır, Aykut Çelik, Ali Osman Ekşi, Gökhan Eryargı, Mehmet Şerif Fırat, Fikret Gökmen, Ömer Hazer, Ersin Karagöz, Gürkan Koç, Nazif Korkmaz, Emin Oktay, Ali Rıza Özaydın, Ekrem Özdemir, Cüneyt Özkürkçügil, Orhan Özdemir, Ufuk Saka, Erdal Satı, Abdurrahman Subaşı, Şinasi Tosun

Önseçim Delegeleri: Temam Öztürk, Serkan Açıkgöz, Feridun Adıyaman, Serdal Afal, Handan Akdemir, Gürbüz Alyakut, Ali Cemil Akın, Zerrin Akın, Erdoğan Akkanat, Mediha Akkuş, Kamber Akpınar, Ali Murat Aksoy, Tuğba Aktuğ, Arzu Deniz Akyıl, Lütfü Akyüz, Süleyman Alan, Mehmet Alp, Yusuf Altınay, Ensar Altun, Resul Arı, Fahri Arıkan, Bahadır Aslan, Neşet Atar, Adem Aydın, Hakan Aydoğdu, Yasemin Aygen, Ramazan Aygün, Serkan Aykut, Haydar Balcan, Serap Barış, Muzaffer Başaran, Vehbiye Başkan, Mehmet Baştuğ, Sibel Batkin, Hande Baybüre, Perihan Bayrak, Ayşe Bayri, Rana Tunç Berkdemir, Banu Bıçaklıoğlu, Alaetdin Bobat, Özgür Bozkan, Nesrin Cansever, Zeki Cuna, Özlem Çağlayan, Nuran Çakır, Hüseyin Çam, Gülistan Çelik, Canan Çelikkol, Hasan Çiçek, Mazhar Çimen, Arzu Danyer, Kasım Danyıldız, Tufan Deniz, Selcan Duacıoğlu, Kadem Duran, Erkan Ekelik, Gürsel Emsen, Aysel Erben, Burak Efe Erdoğan, Güller Eroğlu, Gülçin Eryılmaz, Refik Eyiakar, Ayla Giray, Ata Gökler, Gülbeyaz Gül, Fikri Gülbeycan, Engin Gülener, Asuman Gülseven, erdar Gültepe, Mustafa Gümüştaş, Özgül Güney, Mehmet Gündüz, Oktay Güneş, Şükrü Haydarpaşa, Derya Haytural, Mustafa Kemal Hizal, Müzeyyen İşdaş, Lütfü İzgü, Cemil Kalka, Salih Kambur, Burak Karabulut, Şule Karacaoğlu, Aydemir Karadağ, Ayşe Gülden Kancaal, Çiğdem Kardaş, Velda Kasımoğlu, Engin Kaya, Nergis Kaygas, Ercihan Kaymaz, Oya Keleş, Fisun Keser, Beşir Keskin, Emrullah Keskin, Nuran Kıvanç, Kıymet Kızıl, Güler Kocacık, Seran Koç, Recep Koçak, Semra Kolat, Saadet Konukoğlu, M. Abdullah Koşar, Dilek Köse, Cahide Kösem, Feriha Kurt, Gülümser Kurtuluş, Erol Kutlu, Engün Kültür, Aset Mülayimsi, Hakan Nallı, Safi Önem, Nazmiye Özek, Şule Özel, Cem Özer, Naşit Öner, Ayşe Palaz, Mecit Pehlivan, Sabidin Saatçi, Semiran Saltık, Hande Sarıgülle, Saniye Beyhan Savran, Naime Sü, Turgay Şahbenderoğlu, Yusuf Şahin, Ali Şarlı, Ahmet Şen, Elvan Şengil, Abdullah Tanrıverdi, Barbaros Taşer, Bahadır Tayfun, Mehmet Tekdemir, Sündüz Tezcan, Ayfer Tiltay, Murat Tiraki, Zekiye Topal, Pınar Tuncer, Gökhan Turcan, Çetin Türker, Ersin Türker, Esra Uçar, Ahmet Ulaş, Visal Akyürek Turan, Nezahat Uslu, Tarık Uzun, Sadettin Uzuner, Atanur Uzunoğlu, Birsen Ünal, Erdoğan Vural, Çiğdem Yaşamtürk, Emine Yazıcı, Bedri Yecan, Nuray Yerlikaya, Şinasi Murat Yetişken, Erdal Yıldırım, Firuz Yıldız, Hülya Yıldız, Alpaslan Yılmaz, Aynur Yılmaz, Özkan Yılmaz, Uğur Yolbir.