Yahya Kaptan'da kazanan belli oldu!

Yahya Kaptan'da oy sayım işlemi tamamlandı.

Yahya Kaptan’da gerçekleştirilen delege seçiminde Muhtar Ahmet Mirzaoğlu’nun önderliğinde hazırlanan mavi liste, Ömer Hazer, Gökhan Eryargı, Erdem Arcan, Osman Ekşi ve Öztürk Atilla’nın önderliğinde hazırlanan sarı liste ve mahalle temsilcisi Remzi Özkan’ın önderliğinde hazırlanan kırmızı liste yarışıyor. 632 kişinin oy kullanma hakkı olduğu seçimde sandıklar 15.00 itibariyle kapandı. Kapanan sandıklar tekrardan açılarak oy sayımına geçildi. CHP'liler sayımı heyecanla yerinde takip etti. Selin BECER

Sonuç:

3 sandıktan çıkan oy sayılarına göre, kırmızı liste 238, sarı liste 167, mavi liste 37 oy aldı.

Kırmızı listeyi hazırlayan gruptan seçim pozu

Oylar sayılırken...

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