Yahya Kaptan'da seçim günü

CHP İzmit İlçe Örgütü’nün delege seçimleri tüm hızıyla devam ediyor.

CHP İzmit İlçe Örgütünün delege seçimleri tüm hızıyla devam ediyor. Haftalardır konuşulan, gerilimin en yüksek olduğu ve CHP’nin kalesi olarak bilinen Yahya Kaptan Mahallesi’nde delege seçimleri gerçekleştirilecek. Bu seçimde Kırmızı, Sarı ve Mavi olmak üzere üç ayrı liste yarışacak. Saat 13.00 ile 15.00 arasında Yahya Kaptan Kahvesi’nde gerçekleştirilen delege seçimlerinde 36 delege belirlenecek. Nazım Gençtürk ve Ferdi Yalın’ın yönettiği delege seçimlerinde ise toplam 632 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

3 LİSTE YARIŞACAK

Yahya Kaptan’da gerçekleştirilecek delege seçiminde Muhtar Ahmet Mirzaoğlu’nun önderliğinde hazırlanan mavi liste, Ömer Hazer, Gökhan Eryargı, Erdem Arcan, Osman Ekşi ve Öztürk Atilla’nın önderliğinde hazırlanan sarı liste ve mahalle temsilcisi Remzi Özkan’ın önderliğinde hazırlanan kırmızı liste yarışacak. Selin BECER