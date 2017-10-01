Yahya Kaptan’da zafer Yıldırım ve Küçükkaya’nın

CHP İzmit’te dün Yahya Kaptan Mahallesi’nde yapılan delege seçimleri büyük bir heyecana sahne oldu.

CHP İzmit İlçe Örgütü’nün delege seçimleri tüm hızıyla devam ediyor. Haftalardır konuşulan, gerilimin en yüksek olduğu ve CHP’nin kalesi olarak bilinen Yahya Kaptan Mahallesi’nde delege seçimleri dün gerçekleştirildi. Bu seçimde Mehmet Ümit Küçükkaya ve eski ilçe başkanı Selman Yıldırım’ın desteklediği kırmızı liste, eski milletvekili Hikmet Erenkaya’nın desteklediği sarı liste ve Muhtar Ahmet Mirzaoğlu’nun hazırladığı mavi liste olmak üzere üç ayrı liste yarıştı.

KIRMIZI LİSTEYE 238 OY

Dün saat 13.00 ile 15.00 arasında Yahya Kaptan Kahvesi’nde gerçekleştirilen seçimlerde 36 delege belirlendi. Seçim için 3 ayrı sandık kuruldu. 632 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu seçimde 443 kişi oy kullanmak için sandık başına gitti. 1 kişi boş oy attı. Yapılan seçim sonrasında kırmızı liste 238 oy alarak seçimi kazanırken, sarı liste 167 oy, mavi liste ise toplamda 37 oy aldı. Küçükkaya, seçimin Kocaeli’deki diğer partilere örnek olacak bir demokrasi şöleni şeklinde geçtiğini söyledi.

3 LİSTE YARIŞTI

Yahya Kaptan’da gerçekleştirilecek delege seçiminde Muhtar Ahmet Mirzaoğlu’nun önderliğinde hazırlanan mavi liste, Ömer Hazer, Gökhan Eryargı, Erdem Arcan, Osman Ekşi ve Öztürk Atilla’nın önderliğinde hazırlanan sarı liste ve mahalle temsilcisi Remzi Özkan’ın önderliğinde hazırlanan kırmızı liste yarıştı.

RENKLİ BİR SEÇİM

Seçim atmosferinin oldukça yüksek olduğu Yahya Kaptan Kahvesi’nde üyeler oylarını kullandı. Seçim sırasında kısa bir açıklama yapan CHP İzmit İlçe eski Başkanı Selman Yıldırım, “Renkli bir delege seçimi. Partililerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Üç listede görev alan arkadaşlar ve sorumluluk alan arkadaşların hepsi nitelikli. Benim temennim partiye hizmet etmiş, geçmişte de önümüzdeki dönemde de hizmetten kaçmayacak arkadaşların kongrede görev alması’’ dedi.

“KÜÇÜKKAYA NEDEN GELDİ Kİ?”

Mavi listeyi oluşturan Yahya Kaptan Mahallesi Muhtarı Ahmet Mirzaoğlu da, “Atmosfer çok iyi. Mahallede hangi seçim sürecinde olursa olsun şenlik içinde geçiyor. Hiçbir sıkıntı yaşanmayacak. Bu seçimin kazananı sadece CHP olacak’’ ifadelerine yer verdi. Ardından Mirzaoğlu, Küçükkaya için “Alt tarafı delege seçimi diyordu, başkan neden gelmiş?’’ sorusunu yöneltti.

SARI LİSTE KAZANACAK

Sarı listeyi oluşturanlardan Öztürk Atilla ise seçimler öncesinde oldukça iddialıydı. Atilla oy kullanma işleminin devam ettiği sırada yaptığı açıklamada, “Seçim çok güzel gidiyor. Katılım oldukça yüksek seviyede. Biz sarı listenin kazanacağını düşünüyoruz” dedi.

DEMOKRASİ ŞÖLENİ

Son olarak delege seçiminde konuşan CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, “Bunun adı demokrasi şöleni. CHP’de Ankara’dan belirlenen il ve ilçe başkanları olmaz. Herkes özgür iradesini ortaya koyarak gelip seçer. En iyi olan arkadaşlar kazansın’’ dedi. Devamında Mirzaoğlu’nun sözlerine ise, “Adalet yürüyüşü, referandum seçimleri gibi başarılı organizasyonlarımızda heyecanlanmayan isimler delege seçimleri için neden bu kadar heyecanlanıyor. Ben alt tarafı delege seçimleri derken bunu kastetmiştim. Bu sandıkları takip etmek benim görevim’’ dedi.

KAPTAN BU GÜZELLİĞİ HAK ETTİ

Kırmızı listeyi oluşturan Remzi Özkan ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yahya Kaptan Mahallesi’nin bugüne kadar görmediği bir katılım var delege seçimlerinde. Biz mahalle meclisi ve kırmızı liste olarak böyle bir tabloyu yaratan en önemli faktörüz. O yüzden çok mutluyuz. Yahya Kaptan böyle bir güzelliği hak etmişti.” Selin BECER

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Kırmızı listeyi hazırlayan gruptan seçim pozu

Oylar sayılırken...

Seçimden kareler: