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Yahyakaptan güldü

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Yahyakaptan güldü
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yıldız Erkekler Futbol Grup maçları Mehmet Ali Kağıtçı ve Avni Kalkavan statlarında oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

Önceki gün Kağıtçı Stadı’nda Yahyakaptan Ortaokulu ile Kocatepe Ortaokulu karşı karşıya geldi. Emir Selman Eroğlu’nun yönettiği mücadeleyi Yahyakaptan 3-0 kazanırken goller Ahmet (2) ve Kutay’dan geldi. Maçın ardından gruptan çıkan Yahyakaptan Ortaokulu sporcuları gülen taraf oldu. Ahmet AKAY

 

YAHYAKAPTAN OO: 3 KOCATEPE OO: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEM: Emir Selman Eroğlu ***

YAHYA KAPTAN OO: Enes ***, Kerem *** (Uras **), Yusuf Alyüz ***, Ahmet ****, Görmem ***, Efe Kemal *** (Tuna ***, Kutay ***, Yusuf Düz Gider ***

KOCATEPE OO: Yunus ***, Eray **, Sonar **, Muhammet ***, Bedirhan **, Emirhan Ünlü Yahya **, Emirhan Yıldırım

GOLLER: Ahmet (2), Kutay

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