Yahyakaptan güldü

Önceki gün Kağıtçı Stadı’nda Yahyakaptan Ortaokulu ile Kocatepe Ortaokulu karşı karşıya geldi. Emir Selman Eroğlu’nun yönettiği mücadeleyi Yahyakaptan 3-0 kazanırken goller Ahmet (2) ve Kutay’dan geldi. Maçın ardından gruptan çıkan Yahyakaptan Ortaokulu sporcuları gülen taraf oldu. Ahmet AKAY
YAHYAKAPTAN OO: 3 KOCATEPE OO: 0
STAT: M.Ali Kağıtçı
HAKEM: Emir Selman Eroğlu ***
YAHYA KAPTAN OO: Enes ***, Kerem *** (Uras **), Yusuf Alyüz ***, Ahmet ****, Görmem ***, Efe Kemal *** (Tuna ***, Kutay ***, Yusuf Düz Gider ***
KOCATEPE OO: Yunus ***, Eray **, Sonar **, Muhammet ***, Bedirhan **, Emirhan Ünlü Yahya **, Emirhan Yıldırım
GOLLER: Ahmet (2), Kutay