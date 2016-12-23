Olay saat 11.45 sıralarında, Barış Mahallesi'nde bulunan vinç firmasında meydana geldi. İddiaya göre, iş makinesine ait yakıt tankının patlaması sonucu bir işçi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Yangın olmadığı görülürken, itfaiye ekipleri kontrolde bulundu. 112 Acil ekibi ise vücudunda yanıklar oluşan 33 yaşındaki Abidin Karaaslan'a müdahalede bulundu. Abidin Karaaslan Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yakıt tankı patladı, 1 işçi yaralandı
Gebze'de bir işyerinde iş makinesinin yakıt tankının patlaması sonucu 1 işçi yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan işçi tedavi altına alındı
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