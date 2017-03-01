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Yamak: 28 Şubat’ı unutmayacağız

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Yamak: 28 Şubat’ı unutmayacağız
Kocaeli İmam Hatip Mezunları Derneği (KİHMED) Başkanı Sabahattin Yamak, 28 Şubat postmodern darbenin yıldönümünde yazılı bir açıklama yaptı

28 Şubat kararlarının üzerinden 20 yıl geçtiğini dile getiren Yamak, “O dönemde alınan kararlar 2009 yılına kadar uygulandı. 8 yıllık kesintisiz eğitim yasası sebebiyle imam hatiplerin ortaokul kısmı kapandı, katsayı uygulamasıyla mezun öğrencilerin kendi alanları dışında lisans tahsili yapmalarına mani olundu” dedi.

 

“15 TEMMUZ DA AYNI”

O dönemdi irtica yaftası ile binlerce memurun işinden edildiğini kaydeden Yamak, “Bu dönemde KİHMED ve ÖNDER taşın altına elini koydu. 28 Şubat unutulmamalı. Yeni neslin de 28 Şubat’a şahit olmuş büyüklerinden bayrağı devraldığı şu zamanda aynı şuurla hareket edeceklerine kalpten inanıyoruz. Bin yıl süreceği iddia edilen 28 Şubat zihniyeti 15 yıl geçmeden karanlığa gömüldü. KİHMED olarak; yeni bir iyilik neslinin yetişmesinde üstlendiğimiz vazifenin hakkını vereceğiz. 28 Şubat, Türkiye’ye yönelik bir kasıttı, 15 Temmuz darbe girişimi de öyle. Bunları hiç unutmayacağız” dedi.

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