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Yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler...

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Yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler...
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir evde çıkan yangından 3 çocuk son anda kurtarıldı. 3 kardeş gözyaşları içerisinde yangını izledi

Yangın bugün saat 13.00 sıralarında İzmit ilçesi Sanayi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre televizyonun patlamasının ardından evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde bulunan çocuklar ise komşuların yardımı ile içeriden çıkartıldı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. 3 çocuk ise yangını gözyaşları içinde izledi. 
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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