Yanarak feci şekilde can veren vatandaş defnedildi

Gebze' de seyir halindeyken elektrik direğine çarpan aracın yanması sonucu feci şekilde can veren sürücü Orhan Danış (28) bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Gebze Hacı Halil Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde meydana gelmiş, sürücü Orhan Danış idaresinde ki 34 GJ 5940 plakalı lüks araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple elektrik direğine çarpmıştı. Orhan Danış, bugün öğlen namazına müteakip Gebze Arapçeşme Mahallesi Hz. Ömer Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Gebze Pelitli mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına Danış’ın ailesi ve sevenleri katıldı.