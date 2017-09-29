Yangın değil, uyuşturucu tüpü!

Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda yangın söndürme tüplerine gizlenmiş yaklaşık 14 kilgram afyon sakızı ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcıları ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 4 kişinin Doğu Anadolu illerinden temin ettiği uyuşturucu maddeyi Kocaeli'de satacağının belirlendiği bildirildi. Açıklamada, Körfez ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yangın söndürme tüplerine gizlenmiş 13 kilo 960 gram afyon sakızı ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.