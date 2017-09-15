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Yangın merdiveni kilitli binada mahsur kaldılar

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Yangın merdiveni kilitli binada mahsur kaldılar
İzmit'te bir apartmanın depo kısmında yangın çıktı. Yangın merdivenleri kilitli olunca apartman sakinleri binada bir süre mahsur kaldı.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Barış Caddesi Özgür Sitesi'nde çıktı. Apartmanın depo kısmından yükselen dumanlar binayı sardı. Vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Evlerinin kapılarını açanlar bina boşluğunda yoğun dumanla karşılaşınca, bu kez yangın merdivenlerine yöneldi. Yangın merdivenlerinin kilitli ve etrafının da telle çevrilerek kapatıldığını gören vatandaşlar, tekrar evlerine dönüp nefes alabilmek için pencerelere çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahelesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın merdivenlerinin kilidi ve çevresindeki tel, itfaiye ekiplerince açıldı. Yangının elektrik hatlarından çıktığı tahmin edilirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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