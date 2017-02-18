Kaza öğle saatlerinde, Mevlana Mahallesi Özgür Caddesi üzerinde meydana geldi. Mevlana Mahallesi'nde bir yangına müdahale etmeye giden Malik Akbaş yönetimindeki 41 BE 018 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracı cadde de ilerlerken yan yoldan caddeye giren Özcan Özkan'ın kullandığı 41 TG 709 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Özcan Özkan yaralanırken, itfaiye ekibi anons ederek kazayı haber verip, ambulans istedi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan Özkan tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yangın söndürmeye giden itfaiye aracı kaza yaptı
Gebze'de yangına müdahale etmeye giden itfaiye ekibinin bulunduğu itfaiye aracı ile otomobil çarpıştı. Yaralanan otomobil sürücüsü tedavi altına alındı.
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