Yangından hayvanlar son anda kurtarıldı

Kartepe' de yangın çıkan ahırdan son anda çıkarılan 4 büyükbaş hayvan yanmaktan kurtarıldı.

Kartepe Arslanbey Mahallesi Aliağa Caddesi üzerinde Havva Karabulut'a ait ahırda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde çocukları ile oturduğu sırada torunun seslenmesiyle yangını fark eden Havva Karabulut dışarı çıkarak ilk müdahaleyi yapmak istedi. Havva Karabulut, ailesinin ve çevredekilerin yardımı ile yanan ahırdan hayvanlarını çıkartarak yanmaktan kurtardı. Olay yerine gelen Kartepe ve İzmit itfaiyeleri müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Ahırının yanmasının üzüntüsünü, hayvanlarının kurtarılmasının sevincini bir arada yaşayan Havva Karabulut, "Evdeydim, torunum ahırın yandığını görerek haber verdi. Biz de yangına müdahale ettik. Yangın başlayınca hayvanları dışarı çıkardık. 4 büyükbaş hayvanımız var ve hayvanlarımız sağ" dedi. Yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılırken, soruşturma başlatıldı.