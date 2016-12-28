Yanlış park eden araçlara ceza!

İzmit Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, şehir merkezindeki trafik düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Engelli vatandaşların kaldırımlara çıkışını sağlayan özürlü rampaları önüne araç parklarını önlemek için çalışma başlatan İzmit Belediyesi ekipleri,” uyarılara rağmen bazı kişiler araçlarını özürlü rampalarının yanına park ederek engelli vatandaşların kaldırımlara iniş çıkışını engellemektedir. Bunun üzerine özürlü rampaların yanlarına araç parkını önlemek için plastik delinatörler koyuyoruz. Böylelikle araçlar buralara park edemeyecek, engelli vatandaşlar da rahat bir şekilde kaldırımlara inip çıkabilecekler” dediler.

ZABITADAN CEZA

Bu arada İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de engelli yol ve geçiş yerlerine araçlarını park eden sürücüler hakkında yasal işlem yapıyor. Ekipler, sürücülere ceza keserken araçları da bulundukları yerlerden çekici yardımıyla kaldırıyor. Zabıta yetkilileri "Araç parkları yüzünden engelli vatandaşlarımız kendilerine ayrılan yerlerden ki rahat bir şekilde yürüyemiyor. Bu konuda araç sürücülerinin daha duyarlı ve dikkatli olması gerekiyor” şeklinde uyarıda bulundular.