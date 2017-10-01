Yanlış parka taviz yok!

İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri, uygunsuz park eden 65 araç sahibi hakkında işlem yaptı.

Özellikle şehir merkezinde kaldırımlara, engelli geçiş yerlerine, yaya yollarına ve bariyer önlerine uygunsuz park ederek araç ve yaya trafiğini olumsuz yönde etkileyen araç sürücüleri ile ilgili çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyleyen Zabıta yetkilileri “bu konuda sık sık uyarılarda bulunmamıza rağmen bazı sürücüler araçlarını yasak yerlere park etmeye devam ediyorlar. Kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlemde bulunurken araçları da çekilmektedir. Araç sahipleri zor durumda kalmak istemiyorlarsa yasak yerlere park etmesinler” dediler.