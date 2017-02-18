Yapı Yol Sen'de Ethem Kartal yeniden başkan

Yapı Yol-Sen Kocaeli Şubesi’nin gerçekleştirdiği 6. Olağan Genel Kurulu’nda seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Ethem Kartal, yeniden seçilerek ikinci dönemine girdi

Yapı Yol- Sen Kocaeli Şubesi’nin sendika binasında dün gerçekleştirdiği 6. Olağan Genel Kurulu’nda birçok STK temsilcisi divan oylamasına katıldı. Başkanlık için önerilen Okan Okumuş ile katiplik için ismi geçen İbrahim Yıldızhan ve Göksel Yılmaz, gerekli çoğunluğun sağlandığı seçimde oylanarak kabul edildi. Divan heyeti, sendika üyelerine seçimin gündem maddelerini okuyarak kabul oyu sundu. Oy birliğiyle kabul edilen gündemin ardından 3 yıldır görevde olan mevcut başkan Ethem Kartal, tek aday olarak girdiği seçimde kazanarak ikinci kez başkan seçildi.

“YILMADIK, KORKMADIK”

Bugüne kadar yapılan faaliyetleri içeren slayt sunumunun ardından kürsüye gelerek açıklamalarda bulunan Yapı Yol- Sen Kocaeli Şube Başkanı Ethem Kartal, “ 25 yılını geride bıraktığımız mücadelemizin hiçbir aşaması kolay olmadı. Her siyasi dönemde şiddet gördük. Yılmadık korkmadık geri çekilmedik. Daha kararlı bir duruş sergilemek için bir arada olmaktan gurur duyuyoruz. Birlikte yola çıktığımız birçok dostumuzu kaybettik. Hepsine rahmet diliyorum. Onlar isimlerini emek tarihini altın harflerle kazıdılar. Bizim görevimiz bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettirmektir” diye konuştu.

“KÖLECE YAŞAMA DAYATTILAR”

Ortak hayallerimizi gerçekleştirmek için birlik olmaya ihtiyacımız var diyen Kartal, “Sermaye dünya çapında büyürken bizlerin de örgütlenmeye ve ortak mücadeleye etmeye her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Devletçi anlayışla memur sendika kuramaz diyenler sendikalarını kurarak emek mücadelesinde ki yerlerini aldılar. Bizler ekmeğimizi büyütmek isterken kontra örgütler kamu emekçilerin alın terini iktidara peşkeş çektiler. Her yıl binlerce arkadaşımız fabrikalarda, madenlerde katledildi. Sosyal haklarımızı istediğimizde çıkardıkları yasalarla yaptıkları düzenlemelerle kölece yaşama koşullarını dayattılar” şeklinde konuştu. Selin BECER

ETHEM KARTAL’IN YÖNETİMİ

Yönetim Kurulu Asil: Ethem Kartal, Adnan Yenice, Ali Karaman, İlkay Kaya, Güven Akın, Afife Baştak, İdris Çoruh.