Yapılması gereken belli

Mehmet Özmen

Yeniden merhabalar…

Bir süredir izindeydim ve şöyle güzel bir şekilde dinlenme imkanı buldum. Gerçi baştaki tatil döneminin sonunda okul heyecanı içinde yoğun günler de yaşadık. Fakat o heyecanlı süreci şimdilik atlattık ve yeniden bilgisayarımın başındayım…

Gündem oldukça yoğun. Yerel siyasette AK Parti ve CHP’deki kongre süreçleri, genel durumda ise Kuzey Irak’taki referandum var akılları karıştıran.

En başta bir tebrikle başlayayım. AK Parti’nin Körfez İlçe Teşkilatı’ndaki kongre öncesinde adaylık için iki isim, sevgili Şener Söğüt ve sevgili Fehmi Öztürk olarak öne çıkıyordu. Genel merkezin kararı Şener Bey tarafında oldu. Kendisine bu görevin hayırlı olmasını diliyorum.

Genel siyasete bakacak olursak gündem sadece Kuzey Irak diyebiliriz. Barzani’nin nankörce yapmayı göze aldığı referandumdan çıkan sonucun bölgeye ve kendisine hiçbir yarar sağlamayacağı çok açıktır. Bu girişimin İsrail ve ABD destekli bir başkaldırı olduğu çok aşikardır. Meseleye karşı ekonomik ve askeri olmak üzere iki yönlü tepki gösterilebilir.

Özellikle bu referandum konusu gündeme geldiğinde aklıma takılan tek bir husus oldu. Bu sayede PYD denilen terör örgütüne ABD tarafından verilen silahların hangi amaçla gönderildiğini anlamış olduk. Çünkü referandum sonrasında Barzani’ye yönelik Türkiye, İran ya da Irak merkezli olarak başlatılabilecek olası bir askeri müdahale sırasında PYD’nin tarafsız kalmasını beklemek biraz saflık olur.

Çünkü söz konusu referandum ile yapılmak istenen şey yeni bir devletin temellerini atmak. Aslında bu devlet değil, ancak ‘devletçik’ olabilir. Zira bu bölücü zihnin arka düşüncesinde yatan planın Büyük Ortadoğu Projesi olmadığını söylemek de yine saflık olur.

O yüzden yapılabilecek askeri müdahaleye karşı Barzani ve PYD cephesinin ortak bir karşı duruş içinde olacağı kesindir. Zira yapılmak istenen Irak’ın olduğu gibi Suriye’nin de toprak bütünlüğünü bozup Türkiye’nin güneyinde bir devletçik kurmak, ardından Barzani ve diğer oyuna gelmişlerin şaşkın bakışları arasında olayı Büyük İsrail’e çevirmek olacaktır.

Zaten birilerinin gazı ile ayrılıkçı düşünceye kendilerini kaptıran Kuzey Irak’taki Barzani ve Talabani cephesinin, İsrail ve ABD’nin güdümündeki terör örgütleri PKK, PYD ve DAEŞ yapılanmalarının akılları başlarına o zaman gelecek. Çünkü kullanıldıklarını ancak o zaman anlayacaklar, lakin atı alan Üsküdar’ı geçmiş olacak.

Bu açıdan bakıldığında ekonomik yaptırımların ardından ciddi şekilde askeri müdahale seçeneği mutlaka ele alınmalıdır. “Burada insanların hür iradeleri var. Irak’tan ayrılmak istiyorlar” diyerek kimse kendisini kandırmamalıdır. Zira o topraklarda farklı ırk ve mezheplerde insanlar yaşamaktadır. O yüzden bu zamana kadar aşırı derecede yüz verilen Barzani ekibi de en az PKK ve PYD kadar terörist unsur olarak görülmeli ve müdahale bu ölçülerde acımasız olmalıdır.

Şuna bir kere herkes inanmalıdır:

Türkiye…

Rusya…

Suriye…

İran…

Ve Irak Merkezi Hükümeti…

Barzani’nin referandum sınırları bu ülkelerin tam ortasındadır. Yanlarına PYD’yi bile alacak olsalar onların bu saatten sonra elde edebilecekleri tek sıfat ‘teröristlik’ olabilir…

Türkiye’nin bugünkü şartlarda söz konusu referandum zihniyetine siyasi, ekonomik ve askeri müdahalede bulunma hakkı vardır. Her şeyden önce bu hakkı bize tarihimiz vermektedir. Kimsenin boş hevesler peşinde koşmasına engel olmasına engel olmak tarihimizin bir gereğidir. Barzani ve Talabani çetesi bu saatten sonra teröristtir ve anladıkları dil de tektir…