Yaralı baykuş ameliyat oldu

Büyükşehir’in Doğal Yaşam Parkı’na getirilen kanadı kırık baykuşa, başarılı bir ameliyatla platin takıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hazırlıklarının devam ettiği 189 Hektar büyüklüğündeki Doğal Yaşam Parkı’na yaralı halde getirilen Peçeli Baykuş, kanadına platin takılarak sağlığına kavuşturuldu. Nesli tükenen hayvanların çoğalmalarını sağlamak için kurulan ve şimdilik 15 tür hayvanın bulunduğu park, çalışmaların tamamlanmasının ardından dünyanın sayılı doğal yaşam alanlarından birisi olacak.

BÜYÜKŞEHİR DOĞAL YAŞAM PARKI’NA GETİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulumu süren Doğal Yaşam Parkı yaralı bir baykuşu misafir ediyor. Nedeni belirlenemeyen bir kaza sonucu kanadı kırılan Peçeli Baykuş, duyarlı bir vatandaş tarafından Büyükşehir Doğal Yaşam Parkı’na getirildi. Yaralı baykuşun ilk muayenesini yapan Doğal Yaşam Parkı sorumlusu Veteriner Hekim Abdülkadir Köybaşı daha sonra hayvanı ameliyat etme kararı verdi.

KANADI PARÇALANMIŞTI

Köybaşı, parka getirildiğinde baykuşun kanadı parçalanmış, açık kırıkla kaza yaşamış halde olduğunu ifade ederek, ”İlk olarak acil müdahalesini yaptık, sonra kanadının durumunu düzeltmek için bir operasyon geçirmesini uygun gördük. Veteriner hekim arkadaşlarımızla operasyon ile baykuşun kanadına platin yerleştirdik“ dedi

OPERASYONLA PLATİN TAKILDI

Aradan 2 hafta geçtiğini ve hayvanın keyfi yerinde olduğunu kaydeden Köybaşı, ”Şu ana kadar baykuşumuzun durumu iyi, ameliyatın komplikasyonlarını atlattı. Kanadının kırığının iyileşmesinden sonra platinini çıkarıp kanadının toparlayıp toparlamadığına bakacağız, çünkü kaslarında da çok hasar vardı, kanadını da eskisi gibi kullanamama ihtimalini de göz önünde bulunduruyoruz. Onun için eğer uçmayı başarabilirse doğaya geri salacağız.” şeklinde konuştu

BESİNLERİ ISITIP VERİYORUZ

Veteriner hekim Köybaşı, baykuşun beslenmesine dikkat ettiklerini ifade ederek, ”Burada hayvanımızın her türlü beslemesini sağlıyoruz. Gece karanlıkta yiyor. Verdiğimiz besinleri bir süre ılık suda bekletip, sanki bir hayvanı kendi tutmuş da yiyormuş algısı oluşturarak beslemesini yapıyoruz. Uçmayı başaramazsa biz burada onun ömrünün geri kalan kısmını en rahat şekilde geçirebilmesi için uygun koşulları oluşturacağız. Doğal Yaşam Parkı olarak hedefimiz bu“ ifadesini kullandı.

15 TÜR HAYVAN BULUNUYOR

Kurulumu devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda şu an 8 yabani, 7 çiftlik hayvanı olmak üzere 15 tür hayvan varlığı bulunuyor. Parkta Kızıl Geyik, Ala Geyik, Ceylan, Karaca, Lama, Deve Kuşu, Yeşil Başlı Yaban Ördeği gibi toplamda 100’e yakın hayvan var.