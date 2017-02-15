Yarhisar, ziyaretçi sayısında 195 bini aştı

Gölcük Belediyesi Yarhisar Müze Gemisine soğuk havalarda da ziyaretler devam ediyor. Sömestr tatilindeki ziyaretlerle beraber toplam sayı 195 bin 285 oldu.

Türk donanmasında 40 yıl, “Keşif-Karakol” gemisi olarak görev yapmasının ardından 2005 yılında hizmet dışı kalan T.C.G. Yarhisar, 27 Ekim 2006 tarihinden itibaren Gölcük Belediyesi Yarhisar Müze Gemisi olarak hizmet veriyor. Gölcük’ün de ilk ve tek müzesi olma özelliğine sahip Yarhisar’a ziyaretler aralıksız devam ediyor. Havaların soğuk olmasına rağmen araya sömestr tatili de girince ziyaretçi sayısındaki artış, toplam sayının artmasına neden oldu. Müze Gemi Müdürü İlhan Akbulut, “Sadece on beş günlük sömestr tatilinde 656 kişinin ziyareti bizi oldukça mutlu etti. Toplam ziyaretçi sayısı ise 19 bin 285’e ulaştı” dedi.