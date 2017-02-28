Körfez Yarımca Mimar Sinan İlkokulu'nda eğitimci Sıtkiye Ağbaba tarafından anne ve babalara eğitim veriliyor. 7-14 yaş aralığındaki anne ve babalara aile tutumları, etkili iletişim, nitelikli zaman geçirme, bedensel gelişim, zihinsel gelişim, davranış gelişimi, olumsuz ve olumlu davranışlar konusunda eğitim veriliyor. 14 hafta sürecek eğitim sonunda belge almaya hak kazananlara Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı halk eğitim merkezi sertifika verecek. Veliler bu programla hem eğitim alıyor, hem de eğleniyorlar.
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Yarımca Mimar Sinan velileri eğitim alıyor
Körfez Yarımca Mimar Sinan İlkokulu velilerine eğitim veriliyor. 14 hafta süren eğitimler sonunda velilere sertifika verilecek
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