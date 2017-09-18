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Yarımca’da TIR isyanı

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Yarımca’da TIR isyanı
Dubaiport Limanı’na yük almaya gelen tırlar Mimarsinan Mahallesi’nin girişini istila etmiş durumda.

Dubaiport Limanı’na yük almaya gelen tırlar Mimarsinan Mahallesi’nin girişini istila etmiş durumda. Mahalle girişindeki TIR’lar yüzünden cadde, TIR parkına dönüştü. Bu durumun sorumlusu olarak ise gümrük ekipleri görünüyor

TEK KAPIYI KULLANIYORLAR

Körfez Yarımca Mimarsinan Mahallisi Girişinde bulunan Dubaiport Limanı’na yük almaya gelen TIR’lar, limana giremedikleri için uzun kuyruklar oluşturdu. TIR’ların yol açtığı kuyruk D-100 karayoluna kadar dayandı. İddiaya göre 10 giriş, 7 çıkış kapısının bulunduğu limanda gümrük memurları tek kapıyı kullandıkları için işler yavaşladı ve TIR kuyrukları oluştu.

KEYFİ BİR UYGULAMA

Bu sabah başlayan uygulamayı keyfi olarak nitelendiren TIR sürücüleri de, Yarımca halkı da bu durumdan şikayetçi. TIR sürücüleri bu durumu kornalara basarak protesto etti. Mahalle halkıda yaşananlardan şikayetçi. Trafiği de olumsuz etkileyen TIR parkları yüzünden trafik zaman zaman kitlendi.  İşlem forum kapısının teke indirilmesi nedeniyle yaşanan bu olumsuzluk Yarımca’da büyük sıkıntılar yaşattı. 

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