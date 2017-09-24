Yarımca'da TIR terörü!

Mustafa Küpçü

Gazetedeki haberi okurken “Ah benim insanlarım!” diyorum…

Haydarpaşa Limanı’nın yükünü hafifletme kararı ile, Körfezimiz özel şirketlere ait limanların istilasına uğradı.

Bir özel şirket, denize sıfır noktasında geçen demiryoluna rağmen deniz dolgusu ile devasa bir liman inşa etti ve güzelim Kirazlıyalı yok edildi. O tarihte ikamet ettiğim Kirazlıyalı’da denize çakılan kazıkların gürültüsünden uyuyamıyorduk!

Bu konuda yazdığım bir yazı üzerine, şirketin üst düzey yöneticisi gazeteye kadar gelmiş ve; “Biz, büyük bir liman yapmıyoruz. Yurtdışından getireceğimiz hammaddeler için şu kadar tankın yer alacağı mütevazı bir iskele yapıyoruz” demişti.

Sonra, eski “Yarımca Seramik” fabrikasının geniş arazisi satıldı. “Dubai Port” inşa edilmeye başladı. O zaman 7 sivil toplum örgütü yöneticileri olarak “yaşama hakkımız için” dava açtık.

Gerekçemiz şuydu; “Deniz dolgusu Körfez’de tehlike yaratacak. Öte yandan, her yeni liman binlerce TIR’ın bu dar alanda toplanmasına neden olacak. Bu da bir yandan D-100 karayolunda trafik sorunu oluştururken, bu araçların yaratacağı gürültü bu bölgeyi yaşanamaz hale getirecek.”

Dubai Port limanı, açtığımız davalarda üst düzey mahkemelerce “Yürütmeyi Durdurma” kararları verilmesine karşın hiç durmadan inşa edildi ve şimdi Körfez ilçenin başına yeni bir dert olarak çıktı.

Bugün, Körfez İlçe’de Mimar Sinan Mahallesi sakinleri, TIR araçlarının yolları işgal etmesinden, yarattıkları gürültüden yakınıyorlar!

Biraz geç kalmadılar mı?

Körfez İlçe Belediye Başkanları, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, bu dönemde görevde olan Kocaeli Valileri ve bu “deniz ve kara istilasına” onay veren bürokratlar vicdanen huzurlu musunuz?

Biliyorum, sizler “emir kulu” olduğunuzu söyleyeceksiniz!

Son 15 yıldır bu ülke ile ilgili tüm yaşamsal kararları tek kişi veriyor!

Oysa, bu ülkenin Anayasası’nda; “Demokratik, Laik, Sosyal bir HUKUK DEVLETİ” olduğu yazıyor. Bu temel ilkelere göre “kanunsuz emir” o emri uygulayanı da sorumlu kılar!

Devletin yönetim kademelerinde görev üstlenenler, öncelikle hizmetinde oldukları “vatandaşlara” karşı sorumludurlar.

Temel ölçüleri “Adalet” olması gereken yöneticiler, siyasal güce boyun eğdiklerinde yalnızca “yasal suç” işlemekle kalmaz, “vicdan yargısında” da mahkum olurlar!

Körfez İlçe’de yaşayan vatandaşlarımız kendilerine şu soruları sormalıdırlar;

Bu TIR istilasına neden olan kararları kimler veriyor?

Biz bu haksız, hukuksuz uygulamalar karşısında “vatandaş” olarak ne yaptık? “Yaşama Hakkımızı savunduk mu?

Şairin o güzel şiiri ile yazımızı noktalayalım;

“İnsanlarım, ah benim insanlarım./ Yalanlarla besliyorlar sizi/(.)Antenler yalan söylüyorsa/ yalan söylüyorsa rotatifler/ duvarda afiş, sütunda ilan yalan söylüyorsa/ (.) ellerinizden başka her şey herkes yalan söylüyorsa/ elleriniz balçık gibi itaatli/ elleriniz karanlık gibi kör/ elleriniz çoban köpekleri gibi aptal olsun/ elleriniz isyan etmesin diyedir./ Ve zaten bu kadar az misafir kaldığımız/ bu ölümlü, bu yaşanası dünyada/ bu bezirgan saltanatı/ bu zulüm bitmesin diyedir…”