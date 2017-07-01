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Yarın bütün yollar, Hünkar Çayırı’na çıkar!

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Yarın bütün yollar, Hünkar Çayırı’na çıkar!
Tarihi Kırkpınar’dan sonra en önemli yağlı güreş müsabakalarından olan Hünkâr Çayırı yağlı güreşleri yarın yapılıyor, güreş severler aktın akın Gebze’ye gidiyor

Hünkâr Çayırı’nda gerçekleşecek yağlı güreylere Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ev sahipliği yapacak. 23. Geleneksel Hünkâr Çayırı Yağlı Güreşlerinde yarın Orhan Okulu, Fatih Atlı ve geçen senenin Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara’nın da aralarında olduğu başpehlivanlar, güreş severler için kol bağlayacak. Saat 10.00’da başlayacak ve gün boyu sürecek olan Hünkâr Çayırı Yağlı Güreşleri’nde minik 1-2, teşvik 1-2, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste orta, deste büyük, küçük orta küçük, küçük orta büyük, büyük orta, başaltı ve başpehlivan boylarında güreşçiler ter dökecek. Türkiye’nin tanınmış başpehlivanları yarın Hünkar Çayırı’nda er meydanına çıkacak.

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