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‘Yarını Kodlayanlar’ projesinde sona gelindi

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‘Yarını Kodlayanlar’ projesinde sona gelindi
Türkiye Vodafone Vakfı'nın Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği 'Yarını Kodlayanlar' projesi kapsamında düzenlenen hackathon'ların sonuna yaklaşıldı.

İzmir’de başlayan hackathon'lar, Samsun, Kayseri ve Mardin’in ardından son olarak İstanbul’da düzenlenecek.

 

100 ÇOCUK KATILACAK

Yaşları 7-14 arasında değişen yaklaşık 100 çocuğun katılımıyla Vodafone Maslak Plaza'da düzenlenecek hackathon'da, 8 kişilik takımlara ayrılacak çocuklar, 20 gönüllü eğiticinin denetiminde, dünyanın en iyi teknik üniversitesi olarak tanınan Massachusetts Institute of Technology'nin (MIT) çocuklara yönelik geliştirdiği 'Scratch' programı ve popüler 'kendin yap' robotu mBot başta olmak üzere çeşitli uygulamaları kullanarak kodladıkları robotları sergileyecekler.

 

TAM GÜN SÜRECEK

Bir tam gün sürecek hackathon'da, mBot futbol maçı, labirentten çıkış, mBot sumo güreşi, rakibin balonunu patlatma, mBot'larla dinozoru kurtarma ve mBot zar turnuvası gibi oyunlar da oynanacak. Hackathon'un sonunda her çocuğa madalya verilecek.

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