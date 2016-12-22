Yasağı delerek rektörlüğe yürüdüler!

Kocaeli Üniversitesi'nde üniversiteliler yasaklara karşı Umuttepe Kampüsü'nde bir araya gelerek yasakları tanımadan yürüdü.

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından OHAL ilan edilmesi ile Kocaeli Üniversitesi'nde öğrencilerin her türlü stand açma, bildiri dağıtma, açıklama yapma vb. etkinliklerine izin vermeyen 21 Aralık'ta üniversitelilerin isyanı ile karşılaştı. Üniversiteliler Umuttepe Kampüsü'nde bulunan Eğitim Fakültesi önünden başlayarak 'OHAL'e, KHK'lara, yandaş rektörlere karşı “DİRENENLER VAR" yazılı pankart ile Rektörlük önüne yürüdü. Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli Üniversitesi'nde üniversiteliler OHAL yasaklarına karşı üniversitenin dört bir yanını yazılamalar ile donatmıştı. Üniversiteliler , "21 Aralık'ta Hülagü'ye en uzun geceyi yaşatacağız" diyerek Rektörlüğe yürüdü.

'ÜNİVERSİTELER BİZİMDİR'

Üniversiteliler Rektörlüğe yürüyüşü sırasında şu açıklamayı gerçekleştirdi; "Dost, düşman herkes duysun. Bilsin! Biz üniversitemizi bu memleketi diktatörlük hevesine gidenlere ve onları yandaş rektörlerine bırakmayız. Üniversiteler bizimdir. Tüm ülkede üniversitede yarattıkları karanlığı biz yerle bir edeceğiz. Gençlik var olduğu sürece üniversiteliler teslim olmayacak. Çünkü üniversitelerde direnenler var. Direnenler olduğu sürece de umut hep vardır. Umudu çok uzaklarda aramaya gerek yok. Karanlığı aydınlatacak o umut bugün burada. O umut gençliğin devrimci iradesinde diktatörün yandaş rektörün karşısında" Serkan BORLAK