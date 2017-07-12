2 Temmuz Pazar günü, TEM Otoyolu Bekirdere Rampası mevkisinde meydana gelen kazada, İstanbul yönünde giden Rıfat Canbaz yönetimindeki 34 RY 5759 plakalı otomobil, önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptıktan sonra kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada Rıfat Canbaz ve eşi Burçin Canbaz yaralanırken, çocuk koltuğunda oturan 1 yaşındaki Ömer Canbaz ise burnu bile kanamadan kurtuldu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Rıfat Canbaz 10 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde bugün yaşamını yitirdi. Burçin Canbaz'ın ise Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor. Rıfat Canbaz'ın cenazesinin bugün memleketi Düzce'de toprağa verileceği belirtildi.
- BIST 103.779
- Altın 140,859
- Dolar 3,5971
- Euro 4,1213
- Kocaeli : 25 °C
- İstanbul : 26 °C
- Sakarya : 25 °C
- Gölcük’te gebe sınıfı mezun verdi
- Lise arkadaşları bir araya geldi
- Araştırmacı yazar Müge Uçar, UMF Yapı Emar Delüxs’te
- Yücel Alpay Demir, görevi devredecek
- Meysure Akşit vefat etti
- Ziya Doğan vefat etti
- Saadet Ay vefat etti
- Recai Yel vefat etti
- Rafet Kurhan vefat etti
- Yaşam savaşı 10 gün sürdü...
- Afyon Gecesi’nde doyasıya eğlendiler
- Mesai arkadaşlarından sürpriz doğum günü
- Kocaeli 1.'si Türkiye 14.'sü
- Boğulmaktan son anda kurtarıldılar!
- Sürücüler DİKKAT! Yeni dönem başladı!
Yaşam savaşı 10 gün sürdü...
İzmit, 10 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü 29 yaşındaki Rıfat Canbaz tedavi gördüğü hastanede öldü
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yaşam savaşı 10 gün sürdü...İzmit, 10 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü 29 yaşındaki Rıfat Canbaz tedavi gördüğü hastanede öldü
Hamile kadın ve bebeğini katledenler suçlarını böyle itiraf etmiş!Emniyet müdürünün kurduğu ekibin sorgu tekniği, iki caninin çözülmesini sağladı
Motosiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandıBaşiskele Kullar’da hatalı dönüş yapan otomobile çarpan motosiklet alev topuna dönerken, motosikletten fırlayan sürücü 27 yaşındaki Kerem Yılmazer kaldırıldığı yaşamını yitirdi
Bir motosiklet kazası ve bir ölüm daha...Körfez'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü 32 yaşındaki Ahmet Çalık yaşamını yitirdi
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta (7 Temmuz-13 Temmuz 2017)İzmit sinemalarında bu hafta (7 Temmuz-13 Temmuz 2017)
- 30 Haziran-6 Temmuz 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında (30 Haziran-6 Temmuz 2017)
- 22 Haziran 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında bu hafta 6 yeni film vizyona giriyor.
- 15 Haziran 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında bu hafta biri animasyon olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- 2 yumurta= 1 tavukBizim için hiçbir yiyecek belki de yumurta kadar değerli değildir...
- 17 saat hiç açlık hissetmeden oruç tutmak ister misiniz?Üç senedir Ramazan öncesi oruç tutacak olanlar için Karatay sağlıklı beslenme ilkelerine uygun sahur ve iftarın nasıl yapılabileceğine dair Canan Karatay'ın kitaplarından bilgiler alarak yazı hazırlıyoruz
- Omega-3 her derde deva mı?Bugün Sağlıklı Yaşıyoruz köşesini, rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın Hocamızın "7'den 70'e Taş Devri Diyeti" kitabındaki Omega-3'le ilgili görüşlerine ayırdık. (1)
- D Vitamini her derde deva!Şayet doktorunuz bugüne kadar D Vitamininize baktırmadıysa veya 20 - 30 ng/ml değerlerini yeterli görüp size D Vitamini takviyesi vermemişse lütfen bu yazıyı daha dikkatli okuyun
- Kadınların alınmadığı gizemli ada...
- Kartepe'de RENGARENK ŞENLİK!
- Adalet Yürüyüşü
- Yılın düğününden en özel kareler
12345678
- İzmit'te sabah karşı korkutan yangın!
- Kot Pantolonları Değerlendirerek Yapabileceğiniz 13 Eşya
- İnanılmaz Komik Kazalar
- Komik ve ilginç kazalar
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim