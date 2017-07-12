Yaşam savaşı 10 gün sürdü...

İzmit, 10 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü 29 yaşındaki Rıfat Canbaz tedavi gördüğü hastanede öldü

2 Temmuz Pazar günü, TEM Otoyolu Bekirdere Rampası mevkisinde meydana gelen kazada, İstanbul yönünde giden Rıfat Canbaz yönetimindeki 34 RY 5759 plakalı otomobil, önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptıktan sonra kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada Rıfat Canbaz ve eşi Burçin Canbaz yaralanırken, çocuk koltuğunda oturan 1 yaşındaki Ömer Canbaz ise burnu bile kanamadan kurtuldu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Rıfat Canbaz 10 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde bugün yaşamını yitirdi. Burçin Canbaz'ın ise Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor. Rıfat Canbaz'ın cenazesinin bugün memleketi Düzce'de toprağa verileceği belirtildi.