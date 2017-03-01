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Yaşar Can’dan tatlı ziyaret

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Yaşar Can’dan tatlı ziyaret
Kocaelispor’un eski yöneticilerinden Yaşar Can Kocaelispor’un antrenmanını izledi ve takıma tatlı ikramında bulundu

Can “Bizler ne zorluklar gördük, sizler ne zorluklar gördünüz. Belirlenen hedef doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bu takım sezon sonunda kenti mutlu edecektir” dedi. Antrenmanı Biz İzmit’iz Platformu Kurucusu Hüseyin Erol da takip edenler arasındaydı.

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