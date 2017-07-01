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Yaşar Çetin defteri kapandı!

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Yaşar Çetin defteri kapandı!
Golcü problemini çözmek için yoğun çaba harcayan 3.Lig temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği, Yaşar Çetin’in transferini gerçekleştiremiyor

Rota başka golcüleri döndü. Golcü problemini çözmek için yoğun çaba harcayan Darıca Gençlerbirliği, Yaşar Çetin’in transferini gerçekleştiremedi. İlk aday olarak Erzurum’un forveti Mehmet Albayrak’ı belirleyen sarı-yeşilliler, bu oyuncudan olumsuz yanıt alması üzerine B planını devreye sokmuş ve Kastamonuspor’un forveti Yaşar Çetin’le temas kurmuştu. Bu transferde de paraya takılan yönetim, Yaşar’ın istediği rakamı çok bularak başka golcü arayışlarına yöneldi. Acele etmediklerini belirten Darıca Gençlerbirliği Başkanı Mustafa Öztürk, “10 güne kadar transferi bitiririz” dedi.

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