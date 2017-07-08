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Yaşayan efsane için sıra bizde!

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Yaşayan efsane için sıra bizde!
Dağa taşa adı yazılıyor… Artık kentimizde de adı altın harflerle yazılmalı…

Birçok sporcumuz için yaşayan efsane deriz. Dünyanın efsane şampiyonu karatecimiz Haldun Alagaş, gerçekten yaşayan efsane oldu. Dünyanın dört bir anına karateyi tanıtmak için uluslar arası karate Federasyonu tarafından görevlendirilen Haldun, ülkemizde de hak ettiği değeri buluyor. Kendi kenti hariç ülkenin birçok yerinde adına spor salonları yapılan, heykeli dikilen, sokağa adı verilmen Haldun, kentimizde de hak ettiği değeri alsın istiyoruz. Dünya otoritelerinin verdiği isimle anılan ‘Melek Yüzlü Şampiyon’, beyefendi kimliğiyle de tam bir ‘Yaşayan Efsane’ olurken, düzgün aile yaşantısıyla da gençlere örnek oluyor. Kozluk’taki nemli Samuray Spor Salonu’nda başlayan kariyerini dünyanın zirvesine çıkaran Haldun, Doruktakiler 2016’da ‘Yılın spor yöneticisi’ ödülü almıştı. Hakan YAĞCIOĞLU

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