Yasin ve Mert attı, Anibal finale kaldı!

Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada Anibal adına finali getiren golleri Yasin Günay ve Mert Cantürk attı. Talha Tahsin’in tek sayısı Muallim Naci için yeterli olmadı.
GEBZE ANİBAL AL: 2 İZMİT MUALLİM NACİ AL:1
SALON: Şehit Recep Topaloğlu
HAKEMLER: Burak Karaaslan ***, Damla Doğan ***
İZMİT ANİBAL AL: Yasin Günay ***, Ahmet Çelik ***, Nuri Cemal Bozkurt ***, Ahmet Çelik **, Bayram Ali Şahin ***, Muhammet Güven Keleş **, Haydar Süren **, Mert Cantürk ***, Mehmet Kutay Karabucak **, Burak Azim Uslu ***
İZMİT MUALLİM NACİ BOSTAN AL: Hakkıcan Bostan **, Enes Kabakoz **, Ahmet Eren Bir **, Muhammet Demir ***, Talha Tahsin Çakmak ***, Berdirhan Talha Akkuş ***, Muhammet Şamil Aksak **, Caner Aydın **, Salih Eren Büyükada **, Hasan Aydoğan **
GOLLER: Yasin Günay, Mert Cantürk (Anibal), Talha Tahsin (Muallim Naci)