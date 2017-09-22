Yaşlı adam asansörde mahsur kaldı

İzmit'te meydana gelen olayda, asansörde mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı.

İzmit'te meydana gelen olayda Hüseyin Birinci (65) isimli vatandaş, D-100 Karayolu Ankara istikameti üzerinde bulunan Adnan Menderes Köprüsü’nün asansöründe mahsur kaldı. Çevreden geçen vatandaşların durumu fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri asansörde mahsur kalan Birinci’yi kısa sürede kurtardı. İtfaiye ekipleri tansiyonu düşen ve susayan yaşlı adama müdahale etti. Kısa süre sonra kendine gelen Hüseyin Birinci olay yerinden ayrıldı.