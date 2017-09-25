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Yaşlı adam kazada yaşamını yitirdi

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Yaşlı adam kazada yaşamını yitirdi
Kartepe Uzunçiftlik Çelik Halat Fabrikası mevkisinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 72 yaşındaki Cafer Ateş, bir aracın kendisine çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kartepe D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre Uzunçiftlik Çelik Halat Fabrikası mevkisi D-100 karayolundan karşıdan karşıya geçmek isteyen 72 yaşındaki Cafer Ateş, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobilin kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı. Cafer Ateş, yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ateş’in cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. İşçi emeklisi, evli ve 5 çocuk babası olan Cafer Ateş’in cenazesi Bahçelievler Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzunbey Mezarlığında toprağa verildi. Nuri AKÇAHARMAN

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