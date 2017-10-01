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Yaşlı kadın 6 gündür kayıp!

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Yaşlı kadın 6 gündür kayıp!
İzmit Kozluk Mahallesinde ikamet eden 68 yaşındaki Alzheimer hastası Cemile Boncuk 6 gündür kayıp olarak aranıyor.

İzmit Kozluk Mahallesi Övül Tezişler Caddesi Esen Apartmanında ikamet eden 68 yaşındaki Cemile Boncuk, yaklaşık 6 gün önce ayrıldığı evine bir daha geri dönmedi. Daha önce de benzer şekilde evinden ayrılarak kaybolan Alzheimer hastası Cemile Boncuk’un bulunması için yakınları durumu polis ekiplerine bildirerek kentin çeşitli noktalarına ilanlar astı. Cemile Boncuk’u görenlerin polise ya da 0536 291 43 19 numaralı telefondan oğlu ile iletişime geçmeleri isteniyor. Nuri AKÇAHARMAN

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