Yaşlılara özel ayak bakım yaptılar

İzmit Belediyesi Genç-iz Biriminin bir faaliyeti olan GençBank, 2017 proje başvurularını almaya başladı.

Kocaeli Üniversitesi’nde pedoloji okuyan gençlerin GençBank İzmit ile Ayağınıza Geldik Projesi, İzmit Belediyesi’nin bir hizmeti olan emekli evlerinde gerçekleştirildi. Proje kapsamında gençler, yaşlılara ayak sağlığı ve ayak bakımı ile ilgili bilgiler verdiler. Gençlerin yaşlılar ile iletişimi yaşlıları mutlu ederken gençlerin de keyif almasını sağladı. Cumhuriyet Çocuk Parkı’nda bulunan İzmit Belediyesi Genç-İz Ofisinin gençlerin sosyal hayata katılımına destek verip, faydalı birer birey olmalarına da olanak sağlıyor.