Yavuz Selim hız kesmeyecek

2.Küme Futbol Ligi’nde ritmini bulan Yavuz Selimspor, Köşklüçeşme ile oynayacağı maça odaklandı

Turuncu-Beyazlı ekibin başkanı Taner Aygun, “İyiler mutlaka kazanır. Bizde iyi bir takımız ve K.Çeşme’yi yeneceğiz” dedi. Yeni kurulmasına rağmen kısa sürede kendini spor camiasına kabul ettiren Yavuz Selimspor, 2.Küme’de son 2 maçını kazanarak kendine geldi. İlk maçında Çayırova Gençlerbirliği’ne yenilen ve bu maçta taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle 2 maç saha kapatma cezası alan turuncu-beyazlı ekip, Mollafenari ve Darıca Marmara Osmangazi ile Hereke’de oynadığı maçları kazanarak şampiyonluğa göz dikti. Yeni transferlerin takıma adapte olmasıyla daha iyi bir performans sergilemeye başlayan Yavuz Selimspor şimdi Köşklüçeşme ile oynayacağı karşılaşmaya odaklandı.

AYGUN: ÖNCE DOSTLUK SONRA BİZ KAZANALIM

Beylikbağı Stadı’ndaki karşılaşmayı kazanıp 3’te 3 yapmak isteyen turuncu-beyazlı ekibin başkanı Taner Aygun, galip geleceklerine olan inancı futbolculara da aşıladı. Başkan Aygun, “Her zaman söylüyorum; iyiler mutlaka kazanır. Bizde iyi bir takımız ve K.Çeşme’yi yeneceğiz. Her şeyden önce maçın fair-play çerçevesinde oynanmasını istiyorum. Önce dostluk, sonra biz kazanalım” diye konuştu.