Yavuz, Yılmaz’a neden soğuk?

Kocaelispor Kulüp Başkanı Bahri Yavuz, Kocaeli Birlikspor Kulüp Başkanı, Kocaelispor’un eski futbolcularından Erhan Yılmaz’a oldukça soğuk bir tavır sergiliyordu

Hatta Yeşil Siyahlılar Bayburt deplasmanına giderken, Kocaeli Birlikspor ile aynı uçakta yer alan Yavuz, uçak içinde basın mensuplarının Yılmaz ile bir arada fotoğraf çekilme talebini reddetmişti.

FUTBOLCU İSTEMİŞ, VERİLMEMİŞ

Erhan Yılmaz da konu ile ilgili detaylı bir açıklama yapmaktan kaçınmış ve “Neticesinde kendisi Kocaelispor kulüp başkanıdır. Bizler makama saygılı insanlarız. Tercih meselesidir. Sıkıntı yok” ifadesini kullanmıştı. Bahri Yavuz’un bu tavrının altında yatan hususun geride bıraktığımız sezon öncesi Birlikspor alt yapısındaki bazı futbolcuları Kocaelispor’a istemesi, Yılmaz’ın da isteğe olumlu yanıt vermediği şeklinde ifade edildi.