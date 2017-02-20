Yavuzspor direniyor

Amatör Süper Lig B Grubunda bu sezon zor anlar yaşayan Yavuzspor, önceki gün Derince Suni Çim sahasında konuk ettiği Dilovası Belediyespor’u zor da olsa 1-0 yendi, kümede kalma şansını sürdürdü.

Yavuzspor maçın 36. dakikasında Doğukan ile penaltı kaçırdı. Maçın tamamında üstün oynayan Yavuzspor, 63. dakikada penaltı kaçıran Doğukan takımının galibiyet golünü attı ve kendini affettirrirken, puanı 23’e çıkardı. Yavuzspor bu hafta sonu Kartepe BLD. spor ile zorlu maça çıkacak. Mutlaka puan alması gereken Yavuzspor, bu maçın hazırlıklarını ara vermeden çalışmalara başladı. Maçın hakem triosu ise genelinde iyi yönetim gösterdi. Zafer Pesen’e Dilovası Belediyespor futbolcular maç boyunca tepki gösterdi. Ahmet AKAY YAVUZSPOR: 1 DİLOVASI BLDSPOR: 0 STAT: Derince Suni Çim (S.Lig B) HAKEMLER: Zafer Pesen ***, Soner Türkmen ***, Sefa Hışıl *** YAVUZSPOR: Aptullah ***, Mesut *** (Aykut **), Oğuzhan ***, Murat ***, Mehmet ***, Mert ***, Veysel ***, Doğukan *** (Berk **), Turgay ***, Nihat *** DİLOVASI BLDSPOR: Ozan **, Barış ***, Yakup **, Gürsel ***, Resül **, Adem **, Serdar ***, Gökhan **, Aytaç ** (İsmail **), Kadir **, Oktay ** GOL: Nihat dk.64 NOT: Doğukan dk.36 Penaltı kaçırdı