Yavuzspor mucize peşinde

Bu sezon Süper Amatör Lig’de zor günler geçiren Yavuzspor, 1937 Seka yenilgisi sonrası ligde kalma umutları neredeyse sona erdi.

Bitime 3 hafta kala Beylikbağı’nı 2 puan geriden takip eden Yavuzspor, ne yapıp edip kalan 3 maçı kazanmak zorunda. Hafta arasında 6 puanlık Beylikbağı maçına yetişemeyen Yavuzspor’un bu maçı hükmen kaybetme olasılığı da hesap edilirse iki takım arasındaki puan farkı 5’e çıkacak.

BEYLİKBAĞI SON MAÇI HÜKMEN KAZANACAK

Mavi Beyazlılar haftaya deplasmanda son haftaların formda takımı İlimtepe, ardından sahasında ilk 3 mücadelesi veren Dilovası ve son haftada da yine ilk 3 mücadelesi veren KartepeBelediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Beylikbağı ise haftaya Seka Doğan, 21. haftada Denizliköyü ile oynadıktan sonra son maçında Çubuklu maçını hükmen kazanacak.