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Yavuzspor’a ilaç gibi galibiyet!

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Yavuzspor’a ilaç gibi galibiyet!
Süper Amatör Lig B Grubu’nda ateş hattını yakından ilgilendiren mücadelede Yavuzspor, Çubuklu Balaspor’u Doğukan ve Nihat’ın golleri ile 2-1 mağlup etti ve çok değerli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

KARŞILIKLI GOLLER

Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçta iki takım da dengeliydi. Yavuzspor’da Müjdat’ın şutu direkten dönerken, Yavuzspor Doğukan’ın golü ile öne geçti. Ceza sahası içinde önünde bulduğu topu çektiği şut sonrasında ağlara gönderen Doğukan’ın golüne 7 dakika sonra Uğur karşılık verdi. Başarılı futbolcu da sert şutunda fileleri gördü.

 

ÇOK DEĞERLİ 3 PUAN

İlk yarısı 1-1 sona eren maçın ikinci yarısında iki takım da açık futbolu tercih etti. 72’de Yavuzspor adına günün başarılı isimlerinden Nihat ceza sahası içindeki topa nefis vurdu ve Ramazan’ın solundan fileleri gördü. Maçın uzatma anlarında Burak Çekirdekçi, kaleci Yusuf’a faul yaptığı gerekçesi ile ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Maçta başka gol olmayınca 6 puanlık maçı Yavuzspor 2-1 kazandı. Maçı, Çubuklu’nun yeni transferleri Murat Kolburan ve Ali Çevik de izledi. Erdem ÖVÜÇ

 

ÇUBUKLU BALASPOR:1 YAVUZSPOR: 2

HAKEMLER: Sait Tuzcu***, Cankut Gönenç***, Ahmet Göçmen***

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

ÇUBUKLU BALASPOR: Ramazan Özdamar**, Onur** (Onur*), Furkan**, Kubilay**, Uğur**, Musa**, İlker** (Ozan*), Aykut**, Burak**, Semih**, Bilal** (Burak*)

YAVUZSPOR: Ömer** (Yusuf**), Serdar*** (Onur*), Emre***, Oğuzhan***, Murat***, Veysel***, Müjdat***, Turgay***, Ferdi*** (Aykut*), Nihat***, Doğukan***

GOLLER: Dk. 30 Doğukan, Dk.72 Nihat (Yavuz) Dk. 37 Uğur  (Çubuklu)

KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Burak Çekirdekçi (Çubuklu)

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