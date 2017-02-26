Yavuzspor’da ışıklar söndü

Süper Amatör Lig B Grubu’nda Derince temsilcisi Yavuzspor, ilk 3 mücadelesi veren Kartepe Belediyespor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve 1. Amatör Lig’e düştü

İLK YARI 1-1 BİTTİ

Hedefi olan iki takım arasındaki maçın ilk yarısında karşılıklı ataklar vardı. Kartepe, Emre Akgün’ün düşürülmesi ile serbest vuruş kazandı. Tecrübeli futbolcu Ruhi sol ayağı ile çektiği şut sonunda topu sağ doksana gönderdi ve Kartepe Belediye 19. dakikada öne geçti. Bu golden 8 dakika sonra Yavuzspor soldan etkili geldi. Ceza sahası içine gönderilen topMert Alkan’a kadar ulaştı ve bu oyuncu topu boş ağlara gönderdi. “1-1”

ATAKLAR YAVUZ’DAN, GOL TEPE’DEN

İlk yarısı 1-1 sona eren maçın ikinci yarısında heyecan tavandaydı. Kavaklı ve Körfez’den Kartepe’nin lehine skorlar geldi. Yavuzspor’un ise mutlak kazanması gerekiyordu. Tüm hatları ile Kartepe kalesine yüklenen Derince ekibi, ani atak sonucu 70’de Şükrücan’dan golü yedi ve 2-1 geriye düştü. 75. dakikada Kartepe’nin başarılı stoperi İbrahim Kılıç ceza sahası içinde topa eli ile temas edince Alper Çetin penaltı kararı verdi.

OLMADI, OLMADI, OLMADI

Penaltıyı kullanan ilk golün sahibi Mert, sol köşeye topu bıraktı ve skor 2-2 oldu. Kalan 15 dakika içinde Yavuzspor’da kaleci Abdullah hariç tüm futbolcular Kartepe kalesine yüklendi. Ancak pozisyonları bulan Kartepe’ydi. 79’da Kartepe adına Kubilay’ın şutu üst direkten döndü, 80 ile 85. dakikalar arasında yine Kartepe Belediye akıl almaz 3 gol kaçırdı. Uzatmalarla birlikte 10 dakika daha devam eden maçta Yavuzspor ne yaptıysa öne geçemedi ve çalan son düdüğün ardından Yavuzspor’da tüm ışıklar söndü. Erdem ÖVÜÇ

KARTEPE BLD: 2

YAVUZSPOR: 2

HAKEMLER: Alper Çetin***, Rahman Kalyoncu***, Harun Dağdeviren***

STAT: Arslanbey (S.Lig B)

KARTEPE: Metehan***, Enes Tümer***, Bedirhan**, Ali Kemal**, İbrahim***, Kubilay**, Hakan**** (Muzaffer**), Ruhi***, Şükrücan***, Emre Akgün*** (Furkan İnan**), Celal*** (Hasan**)

YAVUZSPOR: Abdullah***, Aykut**, Ahmet***, Oğuzhan**, Murat***, Mehmet Mert**, Veysel**, Doğukan**, Turgay***, Nihat***

GOLLER: Dk. 19 Ruhi, Dk. 79 Şükrücan (Kartepe) Dk. 27 ve 75 Mert Alkan (Yavuz)