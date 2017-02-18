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Yavuzspor’un hata lüksü yok

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Yavuzspor’un hata lüksü yok
Bu sezon hedefini şampiyonluk olarak benimseyen ve aldığı sürpriz yenilgiler sonrasında zirve yarışında kopan 34 puanla beşinci sıraya kadar düşen Dilovası Belediyespor, Derince Stadı’nda kümede kalma mücadelesi veren 20 puanlı Yavuzspor’a konuk olacak.

Dilovası’nda hedef üç puan alıp az olan Play-Off umudunu sürdürmek. Ligde kalmak için adeta can çekişen Yavuzspor’un ise sahasında hata yapma lüksü yok. Yavuzspor kazanıp, alt sıralardaki takımların puan kaybetmesini bekleyecek. Derince Stadı’ndaki mücadele saat 14.00’da başlayacak.

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