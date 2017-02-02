Kaza, İzmit Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaya geçinden geçmeye çalışan Ahmet Top'a sürücüsü belirlenemeyen 26 BM 253 plakalı otomobil çarptı. Halkın haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi, Ahmet Tok'a müdahalede bulundu. Otomobil sürücüsü bu sırada aracı bırakarak olay yerinden kaçtı. Ahmet Top kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
- BIST 87.394
- Altın 146,142
- Dolar 3,7389
- Euro 4,0390
- Kocaeli : -5 °C
- İstanbul : 7 °C
- Sakarya : -5 °C
- Tramvay hani bugün hizmete girecekti?
- Hipodrom zehir yuvası çıktı!
- Karamürsel'de trafik kazası: 3 yaralı
- FETÖ soruşturmasında 1 hakim adayı, icra müdürü ve katip yargılandı
- Yaya geçidini kullanan yaşlı adama çarpıp kaçtı!
- Kocaeli'de 5 polis FETÖ soruşturmasında yargılandı
- FETÖ'den yargılanan teğmen serbest kaldı
- Kartepe’de hastane yok, AKP’li Kandaz’ın övündüğü şeye bak!
- Gün bitti, saat bitti, milletin sabrı bitti, ama bizim tramvay bitmedi
- “HAYIR” demenin ceremesi!..
- İfratçı eski Teğmenden çarpıcı FETÖ itirafları
- Katlı Otopark’taki dükkanlar kiralandı
- Pazarcılar, yeni yerine taşınacak!
- Eğitim Bir Sen’den Halep’e 229 bin TL’lik yardım
- Kılıçdaroğlu, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'ya başsağlığı diledi
Yaya geçidini kullanan yaşlı adama çarpıp kaçtı!
İzmit'te yaya geçidinden geçmeye çalışan 72 yaşındaki Ahmet Top'a otomobil çarptı. Ahmet Top'a sağlık ekibi müdahalede bulunurken sürücü aracı olay yerinde bırakarak kaçtı.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hipodrom zehir yuvası çıktı!Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan hipodroma sabah saatlerinde 250 polisle yapılan baskında ele geçirilen uyuşturucu, silah ve mermilere el konuldu.
Karamürsel'de trafik kazası: 3 yaralıKocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
FETÖ soruşturmasında 1 hakim adayı, icra müdürü ve katip yargılandıFETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan hakim adayı Mustafa Emrah Uzuner ile katip Feyza Hilal Tunçel, Bylock kullanmadıklarını belirtirken, icra müdürü ise savunması için süre istedi. Mahkeme 3 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Yaya geçidini kullanan yaşlı adama çarpıp kaçtı!İzmit'te yaya geçidinden geçmeye çalışan 72 yaşındaki Ahmet Top'a otomobil çarptı. Ahmet Top'a sağlık ekibi müdahalede bulunurken sürücü aracı olay yerinde bırakarak kaçtı.
Kocaeli'de 5 polis FETÖ soruşturmasında yargılandıKocaeli'de FETÖ soruşturmasında tutuklanan 2 emniyet müdürü ve 3 polis yargılanırken, polisler suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, 5 polisin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
SİNEMALAR
- Vizyonda 4 yeni film var!İzmit sinemalarında bu hafta 2’si animasyon 2’si yabancı olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarından bu hafta, vizyonda 3 yeni film varVizyona bu hafta Vezir Parmağı, Cesur Kahraman ve Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü adlı 3 yeni film giriyor.
- İzmit sinemalarında bu hafta: 5 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yerli, 1 yabancı, 2 de animasyon olmak üzere 5 yeni film vizyona girdi.
- İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 3 yeni filmİzmit sinemalarında bu hafta 2 yabancı ve 1 yerli olmak üzere 3 yeni film vizyona girdi.
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Sağlıklı yaşamın 10 anahtarıSağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye’de üç kişiden birinin obez olduğunu açıkladı.
- Mikrobiyomun düzeltilmesi için 6 tavsiyeBağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan mikrobiyomun insan sağlığı açısından önemine sık sık değiniyoruz.
- K2 VitaminiYeni kavranan K2 Vitaminiyle ilgili bilmemiz gerekenleri Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın sizler için hazırladı, Nurçin Çağlar da özetledi ve düzenledi.
- Kilo verememenin 8+4 nedeni!Karatay Diyeti’ne başlayan birçok kişi çok rahat bir biçimde kilo verdiğini belirtirken bazı kişiler de Karatay Diyeti’ni uyguladıkları halde kilo veremediğini dile getiriyor.
- Kent genelinde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı
- Beyaza bürünen Türkiye havadan görüntülendi
- Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı!
- Köy yolları yaz-kış ayrı güzel
12345678
- Yavuzspor maça yetişebilmek için taksi tuttu!
- Dehşet anları kameralara yansıdı!
- Engelli kız, tekerlekli sandalyesini kızak yaptı
- Körfez'deki feci kaza kameralara yansıdı!
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim