Yaz ateşinde ‘BUZZZZ’ gibi serinlik

Gölcük Belediyesi’nin 2010 yılında hizmete açtığı Kavaklı Buz Pisti, yaz cehenneminde kış özlemi çeken çocukların ve tabii velilerin eğlence mekanı oluyor.

-30 DERECE SOĞUTMA

Boş zamanlarını buz pateni pistinde değerlendiren ilçe halkı ve vatandaşlar havaların ısınmasıyla beraber tesisin doyasıya keyfini çıkarıyor. Gölcük Belediyesi Kavaklı Buz Pisti yetkilileri tesiste -30 dereceye kadar buz üretebilen soğutma sistemi kullanıldığının, tesisin 500 metrekare alan üzerine kurulduğunun, pistin 300 metrekare buz pisti kayma alanına sahip olduğunun, 50 kişinin aynı anda kayabilme imkanı bulabildiği, ayrıca tesisin günde 500 ile bin kişiye buz pateni yapma imkanı sağladığının bilgisini verdi.

ELLİBEŞ’DEN ÇAĞRI VAR

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, toplumun tüm kesimlerini sporla tanıştırmak adına tesis yapımına büyük önem verdiklerini ve Kavaklı Buz Pisti’nin de bu sayede vatandaşlara sunulduğunu belirtti. Ellibeş, “Gerçekleştirdiğimiz tüm sportif etkinliklerin ve yatırımların tek amacı Gölcük'te insanlara spor sevgisi ve bilincini kazandırarak çağdaş ve kaliteli yöntemlerle spor yapma alışkanlığını benimsetmektir.’ dedi. Ayrıca birçok alanda olduğu gibi sportif alanda da Gölcük’ü pek çok ilk ile tanıştırdıklarının altını çizen Ellibeş ‘ Biliyoruz ki insanlara spor yaptırmak istiyorsanız önce tesis yapacaksınız. Biz de Gölcük Belediyesi olarak bu kente önemli tesisler kazandırdık” şeklinde konuştu.