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Yaz aylarında Türkiye'nin şekeri yükseliyor

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Yaz aylarında Türkiye'nin şekeri yükseliyor
Yaz aylarında su yerine tüketilen şekerli içecekler yüzünden sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabiliyor.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Bir kutu gazlı içecek, içerisinde 10 adet küp şeker barındırıyor ve maalesef farkında dahi olunmadan şeker tüketimi bu sebeple artıyor” dedi.Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Vakıf olarak nasıl tuz tüketiminin azaltılmasına önayak olduysak, şeker tüketiminin de günlük ortalama olan 150 gramdan hiç olmazsa 120 grama düşürülmesinde öncülük yapıyoruz. Yaz aylarında serinlemek veya susuzluğu gidermek amacıyla tüketilen şekerli içeceklere karşı insanları daha bilinçli olmaya davet ediyoruz. Bir kutu gazlı içecek içerisinde 10 adet küp şeker barındırıyor ve maalesef farkında dahi olunmadan şeker tüketimi bu sebeple artıyor. Özellikle çocuklarımızı fazla şeker içeren gazlı içecekler ve glisemik indeksi yüksek, buna karşın maliyeti ucuz olan mısır nişasta şurubu içeren şekerli gıdalardan uzak tutmalı, tüketilmemesi ve tüketimin en aza indirilmesi için elimizden geleni yapmalıyız” dedi. Erk, tuz tüketiminin 6 sene içinde 18 gramdan 14 grama düşürülmesindeki başarıyı, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi adına “Şeker tüketiminin azaltılmasında” da yakalamak gerektiğini vurguladı.

 

"Sağlık açısından uzun vadede ciddi problemler doğurabiliyor"

Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın da, “Suyun nötr tadına karşılık farklı aroma ve farklı lezzetler sebebiyle cazip gelen bu içeceklerin sürekli tüketimi: aşırı kalori alımı ve buna bağlı kilo alımına, kan şekerinde ani dalgalanmalara, anlık açlık ve kontrolsüz beslenme gibi davranışlara neden olarak sağlık açısından uzun vadede ciddi problemler doğurabiliyor. Özellikle diyabet hastalarının bu gibi içeceklere karşı daha dikkatli olması gerekiyor” dedi.Su, vücutta oluşan toksinlerin atılmasında, vücut fonksiyonlarının yeterli çalışmasında, metabolizma dengesinin sağlanmasında ve vücuttaki pek çok biyokimyasal reaksiyonun gerçekleşmesinde en önemli faktörlerden. Bu denli hayati bir ihtiyacı yazın en sıcak dönemlerinde ve en çok sıvı kaybının yaşandığı zamanlarda şekerli içecekler ile değiştirmek sıvı tüketimi adına yapılan yanlışların başında geliyor.

 

"Sağlıklı bir bireyin günde 3 - 4 porsiyon meyve tüketmesi yeterli olacaktır."

Gökçen Efe Aydın, “Su tüketimini arttırmak için içtiğimiz suların içerisine meyve parçaları, nane ve maydanoz gibi yeşillikler doğrayabilir, tarçın gibi baharatlarla lezzetlendirebiliriz. Bu şekilde daha fazla su tüketebiliriz. Sıcak havalar ve okulların tatil olmasının da etkisiyle daha fazla dışarda kalan ve spor yapma imkanı bulan çocuklar için de su tüketimi son derece önemlidir. Çocukları yüksek şekerli içeceklerden uzak tutmak ve su tüketimi konusunda bilinçlendirmek önemlidir. Özellikle soğuk çayların içerisindeki şeker miktarına bakılmadan ölçüsüz bir şekilde tüketmek aşırı şeker alımına neden olacaktır. Çocuklara gazlı içeceklerin verdiği zararın soğuk çaylar için de geçerli olduğu, soğuk çayların da aşırı şeker içerdiği anlatılmalıdır. Yetişkin bir birey günde 2 - 2,5 litre su tüketilmelidir. Sıvı alımını karşılamak için ıhlamur, adaçayı, kuşburnu çayı ve açık çay gibi içecekler tercih edilebilir. Meyveler posa içeriğinden dolayı bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur. İyi birer vitamin, mineral ve enerji kaynağıdır. Ancak aşırı meyve tüketimi fazla enerji alımından dolayı kilo kontrolünü zorlaştırabilir. Sağlıklı bir bireyin günde 3 - 4 porsiyon meyve tüketmesi yeterli olacaktır. Sıcak havalarla birlikte ferahlatıcı özelliğinden dolayı en çok tüketilen meyvelerin başında karpuz gelir. Yüksek su içeriği sayesinde terle atılan sıvının karşılanmasını sağlar. Ancak aşırı tüketimi yüksek şeker içeriğinden dolayı doğru değildir. Kabuksuz 200 g ağırlığındaki (2 parmak kalınlığındaki) karpuz 1 porsiyon meyve değişimidir" dedi.

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