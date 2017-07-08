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Yaz okulları hızlı başladı

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Yaz okulları hızlı başladı
Belediyelerimiz tarafından her yıl düzenlenen Yaz Okullarında eğitimlere başlandı

27 farklı branşta yaklaşık 7 bin Gebzeli çocuğun eğitim alacağı Gebze Yaz Okulları bu yıl da en eğlenceli okul olmaya aday. 31 farklı eğitim noktasında, 99 alanında uzman eğitmenin eşliğinde eğitimlerin verileceği Yaz Okullarında minikler; futbol, futsal, basketbol, voleybol, binicilik, yüzme, satranç, jimnastik, masa tenisi, resim, animasyon, güreş, taekwondo, karate, atletizm, okçuluk, bocce, badminton, bisiklet, zumba Anne-Çocuk, İngilizce, drama, ebru, gitar, keman, bağlama ve resim branşlarında eğitim görmeye başladı. 

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