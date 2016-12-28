Yaz saati uygulaması hakkında flaş açıklama!

Bakanlar Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, yaz saati tartışmaları hakkında konuştu.

Bakanlar Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, yaz saati tartışmaları hakkında konuştu. Kurtulmuş, yaptığı açıklamalarda yaz saati tartışmalarına cevap veren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, “Yaz saati ile ilgili bir uygulama olmayacak. Geriye alma gibi bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullandı.