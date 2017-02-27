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Yazar Adem Özkese, Gebzeliler ile bir araya geldi

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Yazar Adem Özkese, Gebzeliler ile bir araya geldi
Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Adem Özköse “Alem-i İslam’ın Umudu Türkiye” konulu söyleşisi ile Gebzeliler ile bir araya geldi.

Gebze Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) işbirliğinde gerçekleşen programın açılışında TÜGVA Gebze İlçe Başkanı Halil İbrahim Dede kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Dede konuşmasında, TÜGVA olarak yaptıkları faaliyetler hakkında Gebzeli konukları bilgilendirdi. Gebzelilerin yoğun İlgi gösterdiği söyleşide Adem Özköse, Türkiye’nin İslam Alemi için öneminin ne denli büyük olduğunu Gebzelilerle paylaştı.

 

TÜRKİYE İSLAM ALEMİNİN UMUDU

Gittiği Müslüman ülkelerde Türkiye’den geldiği öğrenildiğinde insanların ona karşı olan tavırlarından bahseden Özköse, “Gerçekten o zaman daha iyi anlıyorsunuz Türkiye’nin İslam Aleminde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu. Gerçekte de Türkiye İslam Aleminin umudu olmuş durumda” dedi.

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